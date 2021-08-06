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Juninho completará 50 jogos como profissional do Vasco diante do Vitória neste sábado pela Série B

Jovem meio-campista ganhou espaço na equipe com a chegada do técnico Lisca e deve ser titular novamente neste sábado contra o Rubro-Negro baiano, no Barradão, às 19h30...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 18:04

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 18:04
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Apesar da eliminação da Copa do Brasil no duelo conta o São Paulo, o esquema com três zagueiros agradou o técnico Lisca. Neste novo estilo de jogo, um jogador da base vascaína se destacou e ganhou espaço no time com a chegada do comandante: o meio-campista Juninho. O confronto diante do Vitória será marcante para o jovem, que completará 50 jogos desde que subiu aos profissionais do Vasco.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Antes de viajar para Salvador, o grupo cruz-maltino treinou no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. foram realizadas atividades técnicas e táticas de olho no confronto com a equipe baiana. O time carioca vem de uma derrota no clássico para o Botafogo e necessita voltar a vencer para encostar no G4 antes do fim do primeiro turno.
+ Vasco homenageia Moacyr Barbosa com grafite em um dos muros de São Januário
Em entrevista ao site oficial do clube, Juninho falou sobre a marca de 50 jogos com a camisa do Gigante da Colina e disse que espera voltar de Salvador com os três pontos.
– Significa muito para mim estar chegando nessa marca. Trabalhei muito na base para conseguir um lugar aqui no profissional, então fico muito feliz por esses 50 jogos. Vou procurar deixar minha vida em campo todas as vezes que estiver vestindo essa camisa. Espero comemorar esses 50 jogos ajudando nossa equipe a conquistar os três pontos - frisou.
+ Vasco x São Paulo: Em súmula, Daronco relata ofensas de Pássaro, deboche de Lisca e pneus esvaziados
No mês de agosto, o Vasco terá pela frente seis partidas importantes na Série B. Todos os adversários estão abaixo da décima colocação e a equipe projeta uma sequência positiva para entrar de vez no G4 e voltar à elite do futebol brasileiro no final do ano.
Com 22 pontos, o time ainda não conseguiu entrar na zona de acesso (os quatro primeiros desde o início da competição e convive com uma gangorra. na coletiva pós-jogo contra o Tricolor Paulista, Lisca ressaltou que confia na arrancada e que gostou do desempenho antes da expulsão de Léo Jabá, ainda no primeiro tempo.

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