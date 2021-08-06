Juninho completará 50 jogos como profissional do Vasco diante do Vitória neste sábado pela Série B

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Apesar da eliminação da Copa do Brasil no duelo conta o São Paulo, o esquema com três zagueiros agradou o técnico Lisca. Neste novo estilo de jogo, um jogador da base vascaína se destacou e ganhou espaço no time com a chegada do comandante: o meio-campista Juninho. O confronto diante do Vitória será marcante para o jovem, que completará 50 jogos desde que subiu aos profissionais do Vasco.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Antes de viajar para Salvador, o grupo cruz-maltino treinou no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. foram realizadas atividades técnicas e táticas de olho no confronto com a equipe baiana. O time carioca vem de uma derrota no clássico para o Botafogo e necessita voltar a vencer para encostar no G4 antes do fim do primeiro turno.

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Em entrevista ao site oficial do clube, Juninho falou sobre a marca de 50 jogos com a camisa do Gigante da Colina e disse que espera voltar de Salvador com os três pontos.

– Significa muito para mim estar chegando nessa marca. Trabalhei muito na base para conseguir um lugar aqui no profissional, então fico muito feliz por esses 50 jogos. Vou procurar deixar minha vida em campo todas as vezes que estiver vestindo essa camisa. Espero comemorar esses 50 jogos ajudando nossa equipe a conquistar os três pontos - frisou.

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No mês de agosto, o Vasco terá pela frente seis partidas importantes na Série B. Todos os adversários estão abaixo da décima colocação e a equipe projeta uma sequência positiva para entrar de vez no G4 e voltar à elite do futebol brasileiro no final do ano.