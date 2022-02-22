Juninho celebra sequência como titular do Vasco e projeta clássico: 'Esperamos conseguir os três pontos'

Revelado na base do Vasco, Juninho decidiu fazer de 2022 o ano da virada em sua carreira. Depois de voltar à equipe Sub-20 no ano passado, o jovem foi reintragrado aos profissionais. Ele conversou com o técnico Zé Ricardo e tem aproveitado a oportunidade que lhe foi dada. Aos 21 anos, ele é um dos principais destaques do time neste início de temporada. - O ano virou, eu vi uma oportunidade de largar tudo de ruim pra trás. Conversei com o Zé assim que ele chegou, com o time novo, vi a oportunidade de começar do zero. Conversei com toda a equipe e pedi a oportunidade, porque esse seria meu ano. Estou muito focado, quero continuar com as oportunidades e dar meu melhor todos os jogos - revelou o atleta, e emendou:

- Na prática acho que foi minha cabeça. (O que mudou de um ano para o outro) A ficha caiu, sei que futebol tudo é muito rápido, temos poucos anos. Com as dificuldades dos meus pais, sei que tenho que conseguir melhorar nossa vida logo. Foi o mais importante para virar minha chave. Futebol não é brincadeira. Tenho que dar o meu melhor e represento uma torcida muito grande. Uma pressão muito grande, sou vascaíno, então tenho que dar meu melhor - disse.

Em grande fase, o jovem marcou o seu primeiro gol como profissional e atuou quase todos os jogos do ano até aqui. No último domingo, só não entrou em campo por estar suspenso pelo terceiro amarelo. Ele projetou o clássico com o Fluminense do próximo sábado, às 17h, no Nilton Santos, que será importante na luta pela liderança do Estadual.

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- É um time bom, está jogando a Libertadores. É um grande desafio, estamos trabalhando para isso. Esperamos conseguir os três pontos, respeitando o time deles, mas vamos para briga e conseguir logo a classificação para a semifinal - frisou.

Por fim, o meio-campista foi perguntado sobre a negociação do Vasco com a empresa 777 Partners para a compra de 70% da SAF cruz-maltina. No entanto, ele se esquivou e afirmou que torce para que tudo dê certo.

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- A gente comenta, mas não soubemos de nada ainda, não falaram com a gente. Acho que é bom para o Vasco, mas isso é decisão da diretoria. Espero que dê certo e chegue para somar - ressaltou.