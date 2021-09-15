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futebol

Juninho Capixaba relembra seu primeiro gol como profissional

Feito que obteve no Brasileirão com a camisa do Grêmio completa exatos três anos nesta quarta-feira (15)...
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Publicado em 

15 set 2021 às 10:11

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 10:11

Crédito: Atleta retornou ao Bahia em 2020 após passagens por Corinthians e Grêmio (Felipe Oliveira/Bahia
Titular da lateral-esquerda do Bahia, Juninho Capixaba comemora uma data importante de sua carreira nesta quarta-feira (15). Nessa mesma data, no ano de 2018, o jogador marcava seu primeiro gol como atleta profissional em período onde defendeu por empréstimo a camisa do Grêmio.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA partida aconteceu na Arena do Grêmio e o time da casa já vencia o Paraná pelo marcador de 1 a 0 quando Capixaba recebeu bom cruzamento dentro da área e tocou de cabeça encobrindo o goleiro adversário. A partida acabaria com vitória dos gaúchos justamente pelo placar de 2 a 0.
- Fiquei muito feliz por marcar esse gol importante em minha carreira. Lembro que foi um momento muito especial marcar meu primeiro gol como profissional e é algo que ficará sempre em minha memória. Estou sempre aperfeiçoando as finalizações para além de contribuir com a parte defensiva, ajudar o Bahia na parte ofensiva. Foi um dia especial para mim e quero que venham muitas bolas na rede para ajudar minha equipe na busca pelos objetivos - afirmou o lateral.
Juninho está em sua segunda passagem no Bahia e tem sido titular na defesa do time comandado por Diego Dabove. Desde o seu retorno, atuou em 102 jogos, marcou quatro gols e já conquistou dois troféus: o Campeonato Baiano (2020) e a sua segunda Copa do Nordeste, em 2021, sendo que as duas conquistas foram vestindo a camisa do Esquadrão.
Na atual temporada, já vestiu a camisa tricolor em 24 oportunidades e balançou as redes três vezes.

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