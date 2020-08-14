Juninho bate na tecla sobre o desgaste físico do Bahia

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

A queda de rendimento do Bahia na etapa final diante do Coritiba ainda é tema dentro do clube. Na ocasião, o Tricolor passou sufoco e segurou os primeiros pontos do Brasileirão na raça.Nesta sexta-feira, o zagueiro Juninho, que é titular de Roger Machado, admitiu que o ritmo dos confrontos em sequência prejudicou a equipe e foi o principal motivo pelo desequilíbrio na atuação.

‘A gente, em campo, percebeu que caiu no segundo tempo, mas foi porque não conseguimos manter a posse de bola e agredir o adversário. No segundo tempo, foi diferente. O desgaste vai ter, porque é jogo em cima de jogo. Roger tem que pegar o melhor de todo o elenco, não só na parte técnica, como na parte física’, afirmou na coletiva.