Júlio Sérgio lamenta 'vacilo' que impediu triunfo do Coxa

Crédito: Divulgação / Twitter Coritiba

Um dos jogos mais intensos da 31ª rodada do Brasileirão aconteceu no Couto Pereira. Na briga contra o rebaixamento, o Coritiba vencia o Fluminense até os minutos finais quando levou o empate, resultado que deixou um gosto amargo na boca dos torcedores e jogadores.

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Na coletiva de imprensa, o auxiliar Júlio Sérgio foi claro ao dizer que o Coxa não poderia ter vacilado, principalmente após ficar com dois gols de vantagem no marcador.

‘A gente não pode vacilar, tínhamos que ter sido, talvez, mais inteligentes no jogo. É natural que eles procurassem mais espaços e se lançassem ao ataque’.