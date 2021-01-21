Júlio Sérgio lamenta 'vacilo' que impediu triunfo do Coxa

Um dos jogos mais intensos da 31ª rodada do Brasileirão aconteceu no Couto Pereira. Na briga contra o rebaixamento, o Coritiba vencia o Fluminense até os minutos finais quando levou o empate, resultado que deixou um gosto amargo na boca dos torcedores e jogadores.
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Na coletiva de imprensa, o auxiliar Júlio Sérgio foi claro ao dizer que o Coxa não poderia ter vacilado, principalmente após ficar com dois gols de vantagem no marcador.
‘A gente não pode vacilar, tínhamos que ter sido, talvez, mais inteligentes no jogo. É natural que eles procurassem mais espaços e se lançassem ao ataque’.
Com o placar no Couto Pereira, o Coritiba fica na 18ª colocação, com 26 pontos. O Vasco, primeiro time fora do Z4, está com 32 pontos.