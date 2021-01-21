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Júlio Sérgio lamenta 'vacilo' que impediu triunfo do Coxa

Auxiliar não escondeu a sua frustração após o empate por 3 a 3 com o Fluminense no Couto Pereira...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 08:05

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 08:05

Crédito: Divulgação / Twitter Coritiba
Um dos jogos mais intensos da 31ª rodada do Brasileirão aconteceu no Couto Pereira. Na briga contra o rebaixamento, o Coritiba vencia o Fluminense até os minutos finais quando levou o empate, resultado que deixou um gosto amargo na boca dos torcedores e jogadores.
+ VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na coletiva de imprensa, o auxiliar Júlio Sérgio foi claro ao dizer que o Coxa não poderia ter vacilado, principalmente após ficar com dois gols de vantagem no marcador.
‘A gente não pode vacilar, tínhamos que ter sido, talvez, mais inteligentes no jogo. É natural que eles procurassem mais espaços e se lançassem ao ataque’.
Com o placar no Couto Pereira, o Coritiba fica na 18ª colocação, com 26 pontos. O Vasco, primeiro time fora do Z4, está com 32 pontos.

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