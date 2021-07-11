Julian Nagelsmann pede à direção do Bayern a contratação de Chiesa

Crédito: FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP

Titular da Itália na Eurocopa, o atacante Federico Chiesa é alvo do Bayern de Munique. De acordo com a imprensa germânica, o novo técnico do clube alemão, Julian Nagelsmann, que foi apresentado na última semana, pediu a contratação do jogador da Juventus para a temporada 2021/22.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaEm entrevista ao jornal "Bild", o comandante bávaro elogiou o atleta de 23 anos, mas disse que seu preço pode ser um entrave.

- Chiesa é um grande jogador, acho ele extraordinário. Ele é muito rápido, com dribles e chutes muito bons. Mas também tem um preço muito, muito alto - disse Chiesa.

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