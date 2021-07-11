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futebol

Julian Nagelsmann pede à direção do Bayern a contratação de Chiesa

Atacante da Juventus faz grande Eurocopa, mas Juventus não tem interesse em vendê-lo. Novo técnico do Bayern de Munique elogiou publicamente o atleta a jornal alemão...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 12:25

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 12:25
Crédito: FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP
Titular da Itália na Eurocopa, o atacante Federico Chiesa é alvo do Bayern de Munique. De acordo com a imprensa germânica, o novo técnico do clube alemão, Julian Nagelsmann, que foi apresentado na última semana, pediu a contratação do jogador da Juventus para a temporada 2021/22.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaEm entrevista ao jornal "Bild", o comandante bávaro elogiou o atleta de 23 anos, mas disse que seu preço pode ser um entrave.
- Chiesa é um grande jogador, acho ele extraordinário. Ele é muito rápido, com dribles e chutes muito bons. Mas também tem um preço muito, muito alto - disse Chiesa.
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Apesar do interesse alemão, a Juventus não tem interesse em se desfazer do atleta. De acordo com o jornal "Tuttosport", a Velha Senhora considera Chiesa como "intransferível". Além do atacante, Matthijs de Ligt e Rodrigo Bentancur são outros nomes que a Juve se recusa a negociar.

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