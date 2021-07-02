Julho reserva retorno do Botafogo ao Nilton Santos e clássico contra o Vasco; veja calendário

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Apesar de irregularidades pelo caminho, o Botafogo terminou junho com uma vitória nas costas. Julho, contudo, promete ser ainda mais desafiador: a equipe comandada por Marcelo Chamusca terá sete partidas pela frente, com apenas uma "semana livre" no período.

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A boa notícia é que o Alvinegro voltará a jogar no Estádio Nilton Santos. Entregue à Conmebol para a realização da Copa América, a arena voltará a ser utilizada pelo Botafogo por conta do fim da competição. Há chances, inclusive, deste retorno ser no dia 10 - data da final do torneio, que será disputada no Maracanã.

O Nilton Santos, contudo, estará "liberado" da competição no dia 5, data da primeira semifinal. Tudo dependerá se a Conmebol liberar o estádio a ser utilizado por clubes novamente ainda no período da Copa América. A tendência é que isto não seja um problema e que o Alvinegro volta aos seus domínios na partida contra o Cruzeiro.

Dentro de campo, o mês também aparece como necessário ao Botafogo. A Série B vai sair do período inicial e entrar em um estágio mais avançado, já pegando a metade da competição. O Alvinegro, atualmente fora do G4, precisa de resultados positivos a curto prazo.A partida que mais chama a atenção é o clássico contra o Vasco, justamente o último compromisso do mês. O Cruz-Maltino, porém, não promete ser a única "pedra no sapato" do Alvinegro, que ainda vai enfrentar Avaí, Goiás e Brusque, equipes que tiveram um bom início de Série B, e o Cruzeiro, tradicional rival.

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Com o calendário apertado, o tempo de descanso e de treinamentos diminui. O Botafogo terá apenas uma "semana cheia" - quando não há jogo no meio da semana -, entre as partidas contra o Brusque, fora de casa, e diante do Goiás, no Nilton Santos.

No que diz respeito aos compromissos, serão quatro jogos fora de casa e três atuando no Rio de Janeiro. A equipe fará viagens para Santa Catarina, Alagoas - essas duas primeiras em sequência -, Santa Catarina e Sergipe.CALENDÁRIO DO BOTAFOGO EM JULHO:

03/07 (Sábado) - Avaí x Botafogo - Ressacada - 21h06/07 (Terça) - CRB x Botafogo - Rei Pelé - 21h3010/07 (Sábado) - Botafogo x Cruzeiro - Nilton Santos* - 16h3017/07 (Sábado) - Brusque x Botafogo - Augusto Bauer - 19h20/07 (Terça) - Botafogo x Goiás - Nilton Santos - 19h24/07 (Sábado) - Confiança x Botafogo - Bastião - 16h3031/07 (Sábado) - Botafogo x Vasco - Nilton Santos - 21h