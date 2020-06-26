Jucilei sobre processo contra o Corinthians na Justiça: 'Não posso abrir mão do que já trabalhei'

Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Após notícias sobre um processo trabalhista que moveu contra o Corinthians, Jucilei falou pela primeira vez sobre os motivos que o levaram a procurar a Justiça para receber a quantia devida. O jogador, que defendeu o Alvinegro entre 2009 e 2011, venceu a ação em todas as instâncias e agora aguarda a determinação do valor que o Timão deverá indenizá-lo.

Em entrevista ao jornalista Alexandre Praetzel, o volante explicou que ficou sem receber valores relacionados ao 13º salário, ao FGTS, às férias, além de um mês inteiro de trabalho. Atualmente sem clube, ele chegou a revelar o salário que recebia à época em que foi vendido ao Anzhi-RUS e os pedidos que fez referentes às obrigações trabalhistas de dezembro de 2010 e janeiro de 2011.

- Quando chegou a proposta do Anzhi-RUS, eu tinha, se eu não me engano, um salário para receber do Corinthians. Vou te falar: meu salário era de R$ 50 mil no primeiro ano, depois passou para R$ 110 mil, então tinha salários, tinha o 13º e o Fundo de Garantia. Quando chegou a proposta, o Corinthians queria que eu abrisse mão daquilo que eu já tinha trabalhado.E MAIS:Elenco do Corinthians trabalha no CT variando corridas longas e curtasCorinthians informa que Andrés foi infectado pela COVID há 60 diasJustiça cobra R$ 21 milhões do Corinthians por uso irregular de ruaSaiba clubes brasileiros que mais podem perder dinheiro com a COVIDSantos com novo problema: Veja dívidas de clubes brasileiros com compras e riscos de puniçõesJô é apresentado e diz o que o levou a aceitar proposta do Corinthians: 'O coração bate mais forte'Por achar que deveria receber pelo que trabalhou, Jucilei decidiu levar o caso para a Justiça do Trabalho, em 2014, três anos depois de deixar o clube, que na época devia um valor bem menor do que provavelmente vai pagar agora.

- Sem meu salário, eu não posso abrir mão daquilo que eu já trabalhei. Ainda se é uma coisa para frente, tudo bem, mas eu tinha trabalhado e o Corinthians queria que eu abrisse mão daquele dinheiro. Eu falei: "Não, não posso abrir mão do que eu já trabalhei", se não me engano, eu tinha uns R$ 200 mil lá para receber. Então o Corinthians não me pagou, e se não me pagou, botei o Corinthians na Justiça - contou, antes de completar:

- Eu saí em fevereiro de 2011, eles queriam, se eu não me engano, que eu deixasse o mês de janeiro, férias, dezembro, 13º, alguma coisa assim, para trás, queriam que eu assinasse um papel para eu deixar para trás, mas eu falei que não assinaria pelo fato de eu querer receber, porque eu trabalhei. Acabou que a gente entrou com uma ação contra o Corinthians.

Apesar de a causa já estar ganha e não haja mais chances de recurso para o Corinthians, os valores ainda serão calculados pela Justiça. Para Jucilei, processar o clube não significa ingratidão, somente receber pelo que trabalhou, já que ele também não foi procurado para um acordo.