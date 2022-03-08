Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Juazeirense x Vasco: onde assistir, desfalques e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Juazeirense x Vasco: onde assistir, desfalques e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Time baiano receberá o cruz-maltino, mas a equipe carioca é que deverá ter maior torcida no jogo válido pela segunda fase do mata-mata nacional...
LanceNet

Publicado em 08 de Março de 2022 às 19:37

O Vasco encara a Juazeirense, pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O jogo será no Adauto Moraes, em Juazeiro (BA) e, em caso de empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.Na primeira fase, a equipe baiana superou o Grêmio Anápolis. Já o Cruz-Maltino passou pela Ferroviária. Desta vez, quem avançar vai garantir R$ 1,9 milhão.
Três anos atrás, Juazeirense e Vasco também disputaram uma eliminatória da Copa do Brasil. O time de São Januário avançou com um empate em 2 a 2.
FICHA TÉCNICAJUAZEIRENSE X VASCO
Data/Hora: 9/3/2022, às 21h30Local: Adauto Moraes, em Juazeiro (BA)Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)Onde assistir: Amazon Prime Vídeo e tempo real do LANCE!
JUAZEIRENSE (Técnico: Quintino Barbosa)Rodrigo Calaça, Dadinha (Rodrigo Ramos), Wendell, Emílio e Daniel Nazaré; Patrick, Waguinho, Clébson e Deysinho; Neto Baiano e Nildo Petrolina
Desfalques: -
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel e Matheus Barbosa; Juninho, Nene e Gabriel Pec; Raniel.
Desfalque: Vitinho (lesionado)
Crédito: JuazeirenseeVascoseenfrentaramem2019,eoCruz-Maltinoavançoucomumempate(RafaelRibeiro/Vasco

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados