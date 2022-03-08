Juazeirense x Vasco: onde assistir, desfalques e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Vasco encara a Juazeirense, pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O jogo será no Adauto Moraes, em Juazeiro (BA) e, em caso de empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.Na primeira fase, a equipe baiana superou o Grêmio Anápolis. Já o Cruz-Maltino passou pela Ferroviária. Desta vez, quem avançar vai garantir R$ 1,9 milhão.
Três anos atrás, Juazeirense e Vasco também disputaram uma eliminatória da Copa do Brasil. O time de São Januário avançou com um empate em 2 a 2.
FICHA TÉCNICAJUAZEIRENSE X VASCO
Data/Hora: 9/3/2022, às 21h30Local: Adauto Moraes, em Juazeiro (BA)Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)Onde assistir: Amazon Prime Vídeo e tempo real do LANCE!
JUAZEIRENSE (Técnico: Quintino Barbosa)Rodrigo Calaça, Dadinha (Rodrigo Ramos), Wendell, Emílio e Daniel Nazaré; Patrick, Waguinho, Clébson e Deysinho; Neto Baiano e Nildo Petrolina
Desfalques: -
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel e Matheus Barbosa; Juninho, Nene e Gabriel Pec; Raniel.
Desfalque: Vitinho (lesionado)