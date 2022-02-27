Juazeirense vence o Bahia e coloca fim a jejum no Campeonato Baiano

Enfim saiu a primeira vitória da Juazeirense no Campeonato Baiano de 2022. Na noite deste domingo (27), a equipe recebeu o Bahia e venceu por 1 a 0, com gol de Deysinho, logo no começo da partida. Com o resultado, o time chegou aos seis pontos e assumiu a 8ª colocação. Enquanto isso, o Tricolor Baiano tem a mesma pontuação, mas aparece em 6° lugar.
Agora, os dois clubes voltam a campo na próxima quarta-feira (2), mas por competições diferentes. Às 19h15, o Bahia visita o Atlético-BA, pelo Campeonato Baiano. Enquanto isso, às 20h30, a Juazeirense visita o Grêmio Anápolis, pela Copa do Brasil.COMEÇOU COM TUDOO jogo mal começou no Adauto Moraes e a Juazeirense já saiu na frente. Matheus Teixeira cortou mal o cruzamento na área e a bola sobrou para Nildo Petrolina. O jogador encontrou Deysinho, que completou para o gol de cabeça, abrindo o placar.
Mesmo depois do gol marcado, o time da casa continuou criando algumas oportunidades, mas pecou nas finalizações. Por outro lado, o Bahia tentou pressionar a saída de bola do adversário, mas abusou das faltas.
FICOU NO QUASENa parte final da primeira etapa, o Bahia tentou se tornar o protagonista da partida, mas acabou ficando apenas no quase. Em lance de Matheus Bahia, Gustavo Henrique não conseguiu mostrar seus dotes no ataque e não chegou para completar o passe para o gol.
Depois do susta, a Juazeirense voltou a ir ao ataque, contando muito com a participação de Nildo Petrolina. Contudo, segundos antes do intervalo, o time da casa contou com o brilho de Rodrigo Calaça. Gustavo Henrique ganhou da defesa pelo alto e cabeceou para o chão. O goleiro dos mandantes voou e evitou que o jogo fosse empatado para os vestiários.
BAHIA VOLTA MELHORAssim como terminou no primeiro tempo, o Bahia seguiu em cima da Juazeirense nos minutos iniciais da etapa final. Mesmo assim, as chances foram poucas. Na melhor delas, Raí chutou para defesa de Rodrigo Calaça, que caiu no canto para espalmar.
Nas poucas vezes em que foi ao ataque, a Juazeirense tentou acionar Neto Baiano. Entretanto, o atacante pouco conseguiu fazer encaixotado pela defesa dos visitantes.
FALTOU CRIATIVIDADENa reta final do confronto, o Bahia seguiu ditando o ritmo, mas ainda assim encontrou uma defesa bem fechada e que deu poucos espaços para finalizações. Na única delas, Everton chutou para defesa segura de Rodrigo Calaça.
A Juazeirense administrou o tempo quando teve a posse de bola e tentou parar a partida com várias faltas. Sendo assim, conseguiu garantir o placar de 1 a 0 ao apito final.FICHA TÉCNICAJUAZEIRENSE X BAHIALocal: Adauto Moraes, em Juazeiro (BA)Data e hora: 27/02/2022 - 18h (de Brasília)Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA)Cartões amarelos: Matheus Bahia, Luiz Henrique (Bahia)Cartões vermelhos: -
GOLS: Deysinho (3'/1°T) (1-0)
JUAZEIRENSE (Técnico: Barbosinha)Rodrigo Calaça; Dadinha (Daniel Nazaré, aos 20'/2°T), Emílio, Wendell e Rodrigo Ramos; Waguinho, Patrik, Deysinho (Dênis, aos 29'/2°T), Clébson (Rodolfo Manoel, aos 45'/2°T) e Nildo (Guilherme, aos 29'/2°T); Neto Baiano (Willian Anicete, aos 20'/2°T).
BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)
Matheus Teixeira; Douglas Boral, Ignácio, Gustavo Henrique e Matheus Bahia (Ronaldo César, aos 0'/2°T); Willian Maranhão (Marco Antônio, aos 27'/2°T), Patrick (Rezende, aos 0'/2°T) e Daniel (Lucas Mugni, aos 23'/2°T); Raí (Everton, aos 17'/2°T), Marcelo Ryan e Luiz Henrique.