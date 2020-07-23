Juan Carlos Carcedo, ex-auxiliar de Unai Emery, é oferecido ao Flamengo

Após a saída de Jorge Jesus para o Benfica, o Flamengo está no mercado atrás de um novo treinador. Marcos Braz, inclusive, desembarcou em Portugal nesta sexta-feira, e desde a despedida do Mister, há uma semana, dezenas de nomes já foram oferecidos à direção rubro-negra. Um deles foi o de Juan Carlos Carcedo, que trabalhou com Unai Emery, ex-PSG e Arsenal por 14 temporadas.Aos 46 anos, o espanhol Carcedo - que jogou até o início dos anos 2000 - deseja iniciar a carreira como treinador e foi indicado ao clube por intermediários no Brasil. Seu companheiro por anos, Unai Emery também teve o nome avaliado pelo Flamengo, mas foi anunciado pelo Villareal, da Espanha, nesta sexta-feira.
Carcedo fez quase toda sua carreira como jogador no futebol espanhol, onde atuou pelo Espanyol, Atlético de Madrid, Leganés e Las Palmas. Na França, defendeu o Nice. A partir de 2006 passou a ser auxiliar técnico de Unai Emery, trabalhando no Almería, Valencia, Spartak Moscow, Sevilla, PSG e Arsenal.
Após a saída do clube inglês, em novembro de 2019, Juan Carlos Carcedo deixou a função de auxiliar técnico de Unai Emery e busca seu primeiro trabalho como treinador principal. Seu grupo de trabalho já conta com o assistente técnico David Iglesias e o preparador físico Sergio Domínguez.