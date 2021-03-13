Jovens do Flamengo reencontram Fluminense com seis remanescentes da derrota de 2020; veja as trocas

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Assim como na última temporada, o Flamengo iniciou a Taça Guanabara com um time repleto de jovens e terá o Fluminense como rival logo nas primeiras rodadas. Em janeiro de 2020, o Tricolor - com a equipe principal - levou a melhor por 1 a 0 e pôs fim à invencibilidade rubro-negra no torneio. Pouco mais de um ano depois, os garotos do Fla terão a oportunidade de dar o troco neste domingo, às 18h, e contarão com seis remanescentes daquela derrota.

+ Flamengo define prioridades e vai ao mercado por reforços; veja 20 opçõesOutro fato curioso é que, assim como neste ano, o Fla-Flu de 2020 também foi a última partida dos jovens no Carioca antes do retorno da equipe principal. À época, os comandados por Maurício Souza haviam empatado com o Macaé e vencido Vasco e Volta Redonda antes de encarar o Fluminense na quarta rodada da Taça Guanabara. Em um jogo de poucas emoções, o gol de calcanhar de Nenê garantiu a vitória magra do Tricolor.

Novamente sob o comando de Maurício Souza, os jovens rubro-negros buscarão se manter com 100% de aproveitamento na competição. Além do treinador, dos 11 jogadores que iniciaram a partida em 2020, Gabriel Batista, Ramon, Hugo Moura, Pepê e Rodrigo Muniz devem permanecer na equipe titular para o Fla-Flu de domingo.

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Entre os outros seis titulares da derrota do ano passado, o colombiano Richard Ríos segue na equipe e será opção no banco de reservas. Já o restante não estará à disposição, a maioria porque já deixou o Flamengo. É o caso do zagueiro Rafael Santos (atualmente no Apoel), do volante Vinícius Souza (Lommel), e dos atacantes Yuri César (Al Shabab) e Bill (Dnipro-1).

Titular na lateral-direita na derrota de 2020, João Lucas segue no Flamengo, mas voltou aos trabalhos apenas nesta semana e não será relacionado para o clássico. O atleta, inclusive, tem o empréstimo encaminhado ao Cuiabá e está próximo de deixar o Rubro-Negro.Veja a escalação completa do Fla-Flu de 2020:

Gabriel Batista*, João Lucas, Hugo Moura*, Rafael Santos e Ramon*; Richard Rios*, Vinícius e Pepê* (Guilherme Bala); Yuri César (Lucas Silva), Rodrigo Muniz* e Bill (Wendel). Técnico: Maurício Souza*.

* remanescentes no grupo atual

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NOVOS TITULARES ESTAVAM NO BANCO

As vagas deixadas por esses jogadores foram herdadas por jovens que estavam no banco de reservas e não entraram em campo no Fla-Flu do ano passado: Matheuzinho, Noga, Natan, Gomes e Thiaguinho. A exceção é o atacante Michael, que havia acabado de ser contratado pelo Flamengo em janeiro de 2020 e abriu mão das férias para ganhar sequência.Mudanças de 2020 para 2021