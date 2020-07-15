Jovens do Corinthians falam da expectativa para o Dérbi no Paulistão

Crédito: Montagem/Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A uma semana do Dérbi que marcará o reinício dos jogos do Campeonato Paulista, não são só os torcedores que vivem a expectativa para essa retomada. Os jogadores do Corinthians também demonstram a ansiedade para voltar a disputar uma partida, ainda mais contra o maior rival. Sobre isso, os jovens Matheus Davó e Angelo Araos conversaram com a TV oficial do clube.Contratado no início da temporada junto ao Guarani, Davó ainda não teve muitas chances com Tiago Nunes, tendo entrado em campo por 26 minutos contra o Mirassol, no Paulistão, e 39 contra o New York City, na Florida Cup. Mesmo assim, a experiência absorvida na convivência com o grupo é enorme.

- Estou me sentindo muito bem, acolhido, pegando o que é jogar no Corinthians, os companheiros do lado, Jô, Cássio... Então a gente vai pegando a experiência e é muito bom para a minha carreira toda - afirmou.Em uma posição bastante indefinida no time, que é a do jogador rápido pelo lado do campo, Davó pode ganhar chances para o restante da temporada, principalmente após a saída de Yony González, que era cotado para ser titular. Mesmo sem perspectiva para ser um dos 11 que iniciam o clássico contra o palmeiras, ele não esconde a motivação para esse importante duelo no dia 22.

- O grupo todo na intensidade, na pegada, grupo é trabalhador demais e tenho certeza que a gente vai com tudo para esse Dérbi - declarou.

Outro que não é titular com Tiago Nunes é o meio-campista chileno Araos, que para o técnico briga por posição como um meia mais avançado e não como volante. Assim como Davó, ele mostrou a alegria de poder voltar a treinar e jogar, especialmente tendo pela frente um duelo contra o maior rival.

- Eu estou muito contente de voltar a treinar, mas também muita vontade de jogar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para o Corinthians e vamos para cima - concluiu o meia estrangeiro.