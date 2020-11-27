Jovens da base do Palmeiras passam por trote em concentração no Equador

Crédito: Reprodução/TV Palmeiras

O Palmeiras divulgou, nesta sexta-feira (27), em seu canal do YouTube, um vídeo mostrando o trote feito com os jovens da base que foram relacionados para uma partida de Libertadores da América pela primeira vez.

Na frente de todos os companheiros do elenco e membros da comissão técnica, as Crias da Academia tiveram que fazer diferentes coisas. Alguns discursaram, como Vitinho, outros dançaram, como Leandro, Matheus e Juninho. Vanderlan, por sua vez, cantou.

> Confira o chaveamento da Libertadores 2020No final do vídeo, os jogadores que sofreram o trote, juntamente com Fabricio e Marcelinho, cantaram o hino do Palmeiras, acompanhados, em coro, pelo restante do elenco.