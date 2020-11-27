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futebol

Jovens da base do Palmeiras passam por trote em concentração no Equador

Crias da Academia que viajaram com a equipe para o jogo da Libertadores contra o Delfín tiveram que 'pagar um mico' na frente de todo o elenco
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Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 14:30
Crédito: Reprodução/TV Palmeiras
O Palmeiras divulgou, nesta sexta-feira (27), em seu canal do YouTube, um vídeo mostrando o trote feito com os jovens da base que foram relacionados para uma partida de Libertadores da América pela primeira vez.
Na frente de todos os companheiros do elenco e membros da comissão técnica, as Crias da Academia tiveram que fazer diferentes coisas. Alguns discursaram, como Vitinho, outros dançaram, como Leandro, Matheus e Juninho. Vanderlan, por sua vez, cantou.
> Confira o chaveamento da Libertadores 2020No final do vídeo, os jogadores que sofreram o trote, juntamente com Fabricio e Marcelinho, cantaram o hino do Palmeiras, acompanhados, em coro, pelo restante do elenco.
Assista ao vídeo completo:

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