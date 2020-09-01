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Jovem Matheus Pereira agrada e deve ter chance contra o Brasil-RS

O lateral-esquerdo se apresentou bem no clássico diante do América-MG e com as inconstantes apresentações de Giovanni e João Lucas, pode virar titular...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:46

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 17:46
Crédito: Matheus teve boa postura contra o Coelho e recebeu elogios de Enderson Moreira-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Devido às constantes apresentações irregulares dos dois laterais-esquerdos preferidos de Enderson Moreira, Giovanni e João Lucas, o treinador do Cruzeiro está tentando uma alternativa vinda da base celeste: o jovem Matheus Pereira, que jogou o clássico contra o América-MG, agradou e pode ter uma nova chance diante do Brasil-RS, pela sétima rodada da Série B, nesta quarta-feira, em Pelotas. O lateral, de 19 anos, mal era relacionado por Adilson Batista, que sequer o colocou para jogar enquanto comandava o time azul. O bom desempenho no clássico contra o Coelho, apesar da derrota por 2 a 1, gerou elogios de Enderson ao futebol do jogador. - Não foi um setor que a gente controlou(o esquerdo), nem criou situações. O Matheus Pereira é um menino, mas mostrou maturidade, apareceu no jogo. Provavelmente, ainda vai ter algumas dificuldades. A gente não tem certeza de que vai ser uma caminhada retilínea, com só boas atuações, mas mostrou coragem, personalidade pra entrar num jogo muito importante pra nós, difícil, com a equipe atrás do placar-disse o técnico, que seguiu tecendo bons adjetivos a Matheus. -Ele conseguiu sustentar, criar boas situações, defender bem, transitar bem. Claro que essas oportunidades continuarão aparecendo pra ele-comentou o treinador. Matheus Pereira ainda “pertence” ao time sub-20 e foi promovido ao profissional este ano, com a nova política de Enderson Moreira em aproveitar mais os jovens vindos das categorias de base do Cruzeiro. Também foram promovidos recentemente o zagueiro Paulo, os meias Marco Antônio e Caio Rosa. Também estão na lista os atacantes Alejandro, Riquelmo, Stênio e Vinícius Popó.

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