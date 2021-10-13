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Jovem líder, importante taticamente, mas irregular: as faces de Andrey, que deverá ser titular do Vasco

Volante é parte da engrenagem do time de Fernando Diniz e já tem longa história no Cruz-Maltino. Nem sempre feliz. E poderá estar fazendo os últimos jogos com a cruz de malta...

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2021 às 07:30
Crédito: Reprodução/Vasco
A notícia da semana do Vasco até aqui é o retorno praticamente certo de Andrey ao time - e titular - para o próximo jogo. Diante do Coritiba, o volante deverá ser o primeiro volante após dois jogos ausente por lesão. E com ele voltam características de destaque no passado, no presente e até para o futuro do clube.FUNÇÃO EM CAMPOO primeiro destaque é tático. Fernando Diniz havia confiado ao meio-campista, desde os primeiros treinos e jogos, a função de primeiro volante. Ou seja, de utilizar da sabida qualidade que tem no passe para iniciar a construção de jogadas. É uma virtude antiga que leva ao segundo ponto.
INSTÁVELDesde as categorias de base que esta característica de Andrey é conhecida. Mas desde que ele subiu, a instabilidade é companheira fiel do jogador. Andrey costuma agradar rapidamente aos treinadores, convence muitos deles que merece ser titular, só que pena para se manter. Muito pela irregularidade e um teórico pouco poder de marcação.
FIM DO CONTRATOE como ele é o jogador com mais partidas pelo clube do atual elenco - são 150 -, muitas vezes ele é o alvo das críticas. O clima estava tão ruim que o contrato dele vence em dezembro e a renovação ainda não foi selada. O adiamento das tratativas foi uma aposta dos dois lados na recuperação do futebol do atleta, ainda no início do ano.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Resta saber se, diante do nível apresentado por Andrey, será possível chegar a acordo também financeiro. Principalmente se o acesso não for consumado. Aos 23 anos, o meio-campista tem mercado na Série A do Campeonato Brasileiro. Se deixar o Vasco neste momento, o clube não lucra financeiramente com ele.
JOVEM LÍDERO tempo de casa faz de Andrey uma espécie de líder, mesmo que jovem. Num elenco composto por um terço de atletas mais jovens que ele, quando necessário é do volante a voz que grita. Como na forte declaração após a derrota para o Londrina, em agosto.

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