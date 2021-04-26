Jovem Geovane celebra estreia no profissional do Cruzeiro e se torna opção multitarefa

Crédito: Geovane seu primeiro jogo pelo profissional do Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

uando chegou no ano passado para atuar como zagueiro na equipe Sub-20 do Cruzeiro, o jovem Geovane não imaginava que sua vida mudaria totalmente em poucos meses. De zagueiro para lateral direito, dos juniores para treinar com a equipe profissional. O dia 25 de abril vai ficar marcado para sempre na vida do baiano de 19 anos.

No domingo, 25 de abril, diante do Patrocinense no Mineirão, o técnico Felipe Conceição promoveu a estreia do camisa 42 no segundo tempo, na vaga do paraguaio Cáceres. Além de se portar de maneira firme na defesa, ele se arriscou no ataque obrigando o goleiro a fazer grande defesa, após um belo chute.Ao final da partida, Geovane comentou sobre a emoção da estreia.

-Primeiramente quero agradecer a Deus por tudo. Só Deus e minha família sabem tudo o que eu passei para chegar neste momento e realizar este sonho. Passei por muitas coisas desagradáveis e infelizes, mas estou muito feliz por estrear profissional. Ainda mais pelo Cruzeiro, que é um time grandioso. A primeira vez que entrei no Mineirão falei que era um sonho, e hoje estou muito feliz de realizar o sonho da estreia neste estádio. Vai ficar marcado para sempre-revelou.

Baiano da cidade de Riacho do Santana, Geovane fez questão de mandar um abraço para seus amigos e familiares que estão na torcida pelo seu sucesso.