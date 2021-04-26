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futebol

Jovem Geovane celebra estreia no profissional do Cruzeiro e se torna opção multitarefa

O jogador, de 19 anos, pode ser utilizado tanto na lateral-direita, quanto na zaga, sua posição de origem na base celeste...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 19:55

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 19:55
Crédito: Geovane seu primeiro jogo pelo profissional do Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
uando chegou no ano passado para atuar como zagueiro na equipe Sub-20 do Cruzeiro, o jovem Geovane não imaginava que sua vida mudaria totalmente em poucos meses. De zagueiro para lateral direito, dos juniores para treinar com a equipe profissional. O dia 25 de abril vai ficar marcado para sempre na vida do baiano de 19 anos.
No domingo, 25 de abril, diante do Patrocinense no Mineirão, o técnico Felipe Conceição promoveu a estreia do camisa 42 no segundo tempo, na vaga do paraguaio Cáceres. Além de se portar de maneira firme na defesa, ele se arriscou no ataque obrigando o goleiro a fazer grande defesa, após um belo chute.Ao final da partida, Geovane comentou sobre a emoção da estreia.
-Primeiramente quero agradecer a Deus por tudo. Só Deus e minha família sabem tudo o que eu passei para chegar neste momento e realizar este sonho. Passei por muitas coisas desagradáveis e infelizes, mas estou muito feliz por estrear profissional. Ainda mais pelo Cruzeiro, que é um time grandioso. A primeira vez que entrei no Mineirão falei que era um sonho, e hoje estou muito feliz de realizar o sonho da estreia neste estádio. Vai ficar marcado para sempre-revelou.
Baiano da cidade de Riacho do Santana, Geovane fez questão de mandar um abraço para seus amigos e familiares que estão na torcida pelo seu sucesso.
-Queria mandar um abraço para todos de Riacho do Santana-BA. Minha vó Elvira que acabou falecendo, e tinha um sonho de me ver estreando pelo profissional, mas tenho certeza que neste momento ela está me olhando. O meu avô Almir e todos os membros da minha família, pessoal de Rondonópolis-MT também, já que parte da família é de lá. Tenho certeza que todos estão orgulhos de mim e agradeço muito porque sempre estiveram do meu lado nos momentos bons e ruins-finalizou.

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