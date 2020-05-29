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futebol

Jovem do Flamengo é oficializado como reforço de Apoel, do Chipre

Zagueiro Rafael Santos foi emprestado pelo Flamengo até maio de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 17:50

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 17:50

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O jovem Rafael Santos defenderá o Apoel nas próximas duas temporadas europeias. O zagueiro foi emprestado pelo Flamengo até maio de 2022, conforme anunciou o clube do Chipre nesta sexta-feira. Revelado nas divisões de base do Rubro-Negro, Rafael se apresentará a sua nova equipe em junho.
Na nota de apresentação de Rafael, o Apoel destaca a participação do zagueiro no time principal do Fla e os títulos do Carioca e da Copa SP de Futebol Júnior
- Damos as boas-vindas a Rafael no APOEL e desejamos que ele comemore títulos e sucesso europeu com o escudo no peito - publicou o clube do Chipre.
Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016, Rafael Santos é nascido em 1998 e, na temporada passada, já na equipe profissional, chegou a ser inscrito na Libertadores, quando Abel Braga ainda era o treinador do Fla.
Este ano, enquanto o grupo principal estava com as férias prolongadas, Rafael Santos foi titular nas quatro primeiras partidas do Carioca, sendo titular em todas as ocasiões, sob o comando de Maurício Souza (técnico do sub-20). O defensor canhoto cumpriu bem o seu papel e foi elogiado pelas atuações.E MAIS:Sem jogos há 75 dias, Flamengo vê números de sócios abaixo de 100 milShow de Adílio e despedida de Zico: tri do Flamengo completa 37 anos'Vem, Amazon': Flamengo prevê aumento de receitas com patrocínios✍️ Συμφωνία δανεισμού με @Flamengo για Rafael #Santos. #APOELFCℹ️ https://t.co/Q9xrrQXNXP pic.twitter.com/qkqteXW5pl— apoelfcofficial (@apoelfcofficial) May 29, 2020 E MAIS:

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