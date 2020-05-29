Jovem do Flamengo é oficializado como reforço de Apoel, do Chipre

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O jovem Rafael Santos defenderá o Apoel nas próximas duas temporadas europeias. O zagueiro foi emprestado pelo Flamengo até maio de 2022, conforme anunciou o clube do Chipre nesta sexta-feira. Revelado nas divisões de base do Rubro-Negro, Rafael se apresentará a sua nova equipe em junho.

Na nota de apresentação de Rafael, o Apoel destaca a participação do zagueiro no time principal do Fla e os títulos do Carioca e da Copa SP de Futebol Júnior

- Damos as boas-vindas a Rafael no APOEL e desejamos que ele comemore títulos e sucesso europeu com o escudo no peito - publicou o clube do Chipre.

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016, Rafael Santos é nascido em 1998 e, na temporada passada, já na equipe profissional, chegou a ser inscrito na Libertadores, quando Abel Braga ainda era o treinador do Fla.