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Joshua Wander promete que Vasco x Flamengo deste domingo será o último em 'desvantagem financeira'

No segundo dia de visita dos sócios da 777 Paterns, investidor encontrou com Roberto Dinamite, em São Januário. Ambos convocaram a torcida para o duelo deste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 12:57

Publicado em 18 de Março de 2022 às 12:57

No segundo dia da visita dos representantes da 777 Partners ao Vasco, Joshua Wander encontrou Roberto Dinamite em São Januário. Ambos convocaram a torcida para o clássico contra o Flamengo, domingo, às 16h, no Maracanã, e o investidor prometeu que este será o último duelo que o Cruz-Maltino estará em 'desvantagem financeira' em relação ao rival.– Sempre foi um jogo especial pra mim. O coração chegava a bater a 120 por minuto. Vou ao jogo porque é um jogo fundamental e a torcida do Vasco tem que comparecer em peso – disse Dinamite ao site oficial do clube carioca.
– Estive com os jogadores ontem e estão todos muito motivados para o clássico. Vamos ao jogo e quero muito encontrar com a torcida do Vasco pela primeira vez. Uma coisa posso prometer: essa será a última vez na história que o Vasco entra em campo em desvantagem financeira contra eles. Nos vemos no Maracanã – destacou Joshua.
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Durante o encontro, Joshua ficou impressionado ao conhecer Dinamite e saber de todos os feitos do ex-jogador com a camisa do Gigante da Colina. Ao longo da carreira, Roberto se tornou recordista de gols do Brasileirão, do Carioca, do Clássico dos Milhões e de todos os clássicos do Rio de Janeiro.Encontro de Dinamite com Joshua, em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco)
Crédito: JoshuaeDinamiteseencontrarameconvocaramatorcidadoVascoparaoclássico(RafaelRibeiro/Vasco

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