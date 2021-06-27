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José Welison quer crescimento do Sport na sequência de 2021

Volante está motivado no Leão...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 19:09

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 19:09

Crédito: Leão da Ilha é o 15º colocado do Brasileirão (Divulgação / Sport
Um dos principais destaques do Sport, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, espera o crescimento da equipe rubro-negra na sequência da temporada. Segundo o atleta, a meta de todos no grupo é melhorar o desempenho em campo em 2021.
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- O elenco tem trabalhado muito para melhorar seu desempenho em campo na temporada e para fazer uma boa sequência na Série A. Vamos procurar manter uma intensidade nos próximos jogos para que isso seja possível. - disse.
VEJA TABELA E SIMULE AS PRÓXIMAS PARTIDAS DO SPORT NO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o atleta, seu desejo é crescer no clube.
- Tenho trabalhado muito para evoluir e para crescer junto com todos. Estou muito motivado para fazer um grande segundo semestre. - concluiu.

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