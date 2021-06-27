José Welison quer crescimento do Sport na sequência de 2021

Crédito: Leão da Ilha é o 15º colocado do Brasileirão (Divulgação / Sport

Um dos principais destaques do Sport, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, espera o crescimento da equipe rubro-negra na sequência da temporada. Segundo o atleta, a meta de todos no grupo é melhorar o desempenho em campo em 2021.

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- O elenco tem trabalhado muito para melhorar seu desempenho em campo na temporada e para fazer uma boa sequência na Série A. Vamos procurar manter uma intensidade nos próximos jogos para que isso seja possível. - disse.

VEJA TABELA E SIMULE AS PRÓXIMAS PARTIDAS DO SPORT NO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o atleta, seu desejo é crescer no clube.