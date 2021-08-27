José Welison espera evolução do Sport na sequência do Brasileirão

Crédito: Divulgação / Sport

Um dos principais destaques do Sport, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, quer evolução da equipe rubro-negra na sequência do ano. Segundo o jogador, a meta de todos no grupo é melhorar o desempenho em campo em 2021.

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- Nosso elenco tem trabalhado muito para evoluir e para melhorar o desempenho em campo na temporada. Estamos nos dedicando ao máximo para que possamos fazer um grande segundo semestre no clube. - disse.

VAI CAIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO SPORT NO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o atleta, seu desejo é crescer no Leão, que está no Z4 do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos em 17 jogos.

- Estou muito motivado e focado aqui no Sport, e feliz com o meu crescimento em campo. Agora é manter isso para evoluir ainda mais. - concluiu o volante.