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futebol

José Welison espera evolução do Sport na sequência do Brasileirão

Volante está motivado no Leão...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 16:46

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 16:46
Crédito: Divulgação / Sport
Um dos principais destaques do Sport, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, quer evolução da equipe rubro-negra na sequência do ano. Segundo o jogador, a meta de todos no grupo é melhorar o desempenho em campo em 2021.
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- Nosso elenco tem trabalhado muito para evoluir e para melhorar o desempenho em campo na temporada. Estamos nos dedicando ao máximo para que possamos fazer um grande segundo semestre no clube. - disse.
VAI CAIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO SPORT NO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o atleta, seu desejo é crescer no Leão, que está no Z4 do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos em 17 jogos.
- Estou muito motivado e focado aqui no Sport, e feliz com o meu crescimento em campo. Agora é manter isso para evoluir ainda mais. - concluiu o volante.
O Sport recebe a Chapecoense, na Ilha do Retiro, no sábado (28), 17h, pela 18ª rodada do Brasileirão 2021.

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