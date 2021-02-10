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José Mourinho quer contratação de jovem promessa da Dinamarca

Mikkel Damsgaard atua com a camisa da Sampdoria e é pretendido pela Juventus. Meio-campista já fez estreia pela seleção nacional e é destaque com apenas 20 anos...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 12:30

LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 12:30
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
O Tottenham entrou na briga com a Juventus pela contratação de Mikkel Damsgaard, meio-campista da Sampdoria, segundo o “Tuttosport”. O atleta de 20 anos, que está em sua primeira temporada no futebol italiano, é uma das prioridades da lista de reforços do técnico José Mourinho para a janela de transferências de verão.
O atleta já participou de 20 jogos do Campeonato Italiano nesta temporada e foi responsável por marcar dois gols e dar quatro assistências. Apesar de não ser titular absoluto, o jovem tem se destacado tanto no meio de campo, sua posição de origem, mas também atuando pela ponta esquerda.
O talento também fez sua estreia pela seleção dinamarquesa no último mês de novembro e contribuiu com uma assistência na vitória contra a Suécia. Damsgaard está avaliado pelo “Transfermarkt” por oito milhões de euros (R$ 52 milhões) e não deve seguir por muito tempo na Sampdoria.

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