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futebol

José Carlos Brunoro está perto de acerto para ser diretor do Cruzeiro

O dirigente, que tem história no Palmeiras dos anos 1990, deve chegar à Raposa para assumir um cargo de planejamento...

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 16:34

LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 16:34
Crédito: Dennis Calçada / Santos FC
O Cruzeiro pode ter um velho conhecido do marketing esportivo como diretor. José Carlos Brunoro, que tem história vencedora na gestão da parceria Palmeiras-Parmalat nos anos 1990. Brunoro, de 70 anos. deverá assumir a parte de planejamento. O próprio gestor admitiu que há um acerto com a Raposa. A informação do acerto foi inicialmente publicada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo L!. José Carlos Brunoro tem como trabalho mais recente no futebol no Fortaleza como consultor das categorias de base do clube cearense. A sua vida no esporte vem de longa data com passagens pelo Audax-SP, Chapecoense, Confederação Brasileira de Basquete e auxiliar da seleção brasileira de vôlei na década de 1980.

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