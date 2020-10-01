José Carlos Brunoro está perto de acerto para ser diretor do Cruzeiro

O Cruzeiro pode ter um velho conhecido do marketing esportivo como diretor. José Carlos Brunoro, que tem história vencedora na gestão da parceria Palmeiras-Parmalat nos anos 1990. Brunoro, de 70 anos. deverá assumir a parte de planejamento. O próprio gestor admitiu que há um acerto com a Raposa. A informação do acerto foi inicialmente publicada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo L!. José Carlos Brunoro tem como trabalho mais recente no futebol no Fortaleza como consultor das categorias de base do clube cearense. A sua vida no esporte vem de longa data com passagens pelo Audax-SP, Chapecoense, Confederação Brasileira de Basquete e auxiliar da seleção brasileira de vôlei na década de 1980.