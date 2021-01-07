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José Carlos Brunoro é apresentado ao Coritiba e fala sobre contratações

De acordo com o novo executivo de futebol, o Coxa precisa minimizar os erros na hora de incorporar atletas ao elenco...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 17:01

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 17:01

Crédito: Divulgação/Coritiba
Após a saída de Paulo Pelaipe, a nova diretoria do Coritiba anunciou a chegada de José Carlos Brunoro para o cargo e executivo de futebol do Coxa, algo que requer muita responsabilidade e cuidado com as decisões tomadas.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Um dos pontos do novo homem forte de futebol é minimizar os erros do Coritiba na hora de contratar os atletas, algo que tem pesado nos resultados em campo e no orçamento do clube.
‘Temos que ter esse tipo de critério para contratar pontualmente. A base será reformulada. É preciso trazer jogadores desde a base que se incorpore com nosso modelo’, afirmou.
+ R10 no Flamengo, Imperador no Corinthians… Veja reforços que chegaram há uma década no futebol brasileiro
Vale lembrar, que o Coritiba terá a partir de agora Rodrigo Morínigo, que estava no Libertad e acabou demitido em dezembro após a queda no torneio continental.

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