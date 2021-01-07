José Carlos Brunoro é apresentado ao Coritiba e fala sobre contratações

Crédito: Divulgação/Coritiba

Após a saída de Paulo Pelaipe, a nova diretoria do Coritiba anunciou a chegada de José Carlos Brunoro para o cargo e executivo de futebol do Coxa, algo que requer muita responsabilidade e cuidado com as decisões tomadas.

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Um dos pontos do novo homem forte de futebol é minimizar os erros do Coritiba na hora de contratar os atletas, algo que tem pesado nos resultados em campo e no orçamento do clube.

‘Temos que ter esse tipo de critério para contratar pontualmente. A base será reformulada. É preciso trazer jogadores desde a base que se incorpore com nosso modelo’, afirmou.

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