Jornalista sobre Ramos no Real Madrid: 'Está saindo. Não tem jeito'

Sergio Ramos não fica no Real Madrid e a grande questão é quando o espanhol fará o anúncio público da decisão, disse Josep Pedrerol no programa “El Chiringuito”. O defensor não aceitou as condições impostas pelo clube para a assinatura de um contrato de duas temporadas e a saída se torna a única possibilidade.- Ramos está saindo. Eu não penso em nenhuma possibilidade dele permanecer. Não tem jeito. O clube acredita que ele merece assinar com o time que quiser para ganhar seu último grande contrato. O Real Madrid não oferece mais dinheiro - afirmou o jornalista.