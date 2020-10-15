Jornalista revela recusa de Messi ao Real Madrid em 2013: 'Não perca seu tempo'

Maior jogador da história do Barcelona, o argentino Lionel Messi recebeu uma proposta para atuar no Real Madrid, o grande rival do clube blaugrana, em 2013. No entanto, segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, especialista no mercado de transferências, o atleta prontamente recusou a oferta.De acordo com o repórter, que acabou de lançar um livro com histórias desconhecidas sobre transferências e negociações do futebol, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, ofereceu o pagamento integral da multa ao Barcelona para levar o argentino ao Santiago Bernabéu.