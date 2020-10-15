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futebol

Jornalista revela recusa de Messi ao Real Madrid em 2013: 'Não perca seu tempo'

Clube da capital espanhola ofereceu um contrato astronômico ao argentino em 2013, mas camisa 10 do Barcelona prontamente recusou a oferta de Florentino Pérez...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 12:49

LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 12:49
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Maior jogador da história do Barcelona, o argentino Lionel Messi recebeu uma proposta para atuar no Real Madrid, o grande rival do clube blaugrana, em 2013. No entanto, segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, especialista no mercado de transferências, o atleta prontamente recusou a oferta.De acordo com o repórter, que acabou de lançar um livro com histórias desconhecidas sobre transferências e negociações do futebol, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, ofereceu o pagamento integral da multa ao Barcelona para levar o argentino ao Santiago Bernabéu.
À época, a cláusula de rescisão de Messi custava 250 milhões de euros (cerca de R$ 765 milhões na ocasião). A proposta merengue ao camisa 10 era de um contrato de oito anos, além de vencimentos astronômicos maiores do que o clube catalão pagava.
- Não vou para o Real Madrid, você está perdendo tempo - disse Messi ao seu advogado, que foi o responsável por levar a proposta ao jogador.

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