Jornalista que escreveu texto racista sobre Ansu Fati pede desculpas: 'Mal-entendido'

O jornalista Salvador Sostres, do jornal "ABC", da capital espanhola, pediu desculpas pelo texto racista que publicou a respeito do atacante Ansu Fati, do Barcelona. O colunista disse que foi "mal interpretado" e que sua intenção, ao dizer que o jogador parecia um "jovem negro que corre fugindo da polícia", foi no sentido de enaltecer o atleta pela sua movimentação e velocidade.- Na crônica do Barça sobre seu jogo contra o Ferencváros, ao tentar destacar a beleza do movimento de Ansu e sua classe como jovem jogador, algumas expressões foram interpretadas como discriminação racial. Isso não poderia estar mais longe das minhas intenções, ou opiniões, que são muito favoráveis ao jogador, como sempre expressei nas minhas reportagens de jogo desde que se estreou. Peço desculpas profundamente pelo mal-entendido e para aqueles que podem ter ficado ofendidos - disse o jornalista.
Além do comentário racista sobre o atacante do Barcelona, Sostres também criticou a gestão da prefeita de Barcelona, Ada Colau, que, segundo o colunista, transformou "os policiais em delinquentes". Em suas redes sociais, a política repudiou os comentários e prestou solidariedade ao jogador do clube catalão.
- Todo o meu apoio a Ansu Fati e a todos os jovens anônimos que se enquadram nesta caracterização ou estigma pela cor da pele - disse Ada Colau. Quem também se pronunciou e ficou ao lado de Ansu Fati foi o atacante Ousmane Dembélé. Em uma rede social, o francês compartilhou a crítica feita por Griezmann e disse "#NoRacism" ("racismo, não", na tradução).
Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona estava disposto a "tomar ações legais" contra o jornal "ABC" e o colunista Salvador Sostres. No entanto, de acordo com o "Mundo Deportivo", após a retratação pública por parte do colunista no periódico madrilenho, o clube não deve fazer nenhuma reclamação.