Jornalista português disseca Abel Ferreira: 'Treinador com enorme potencial'

Crédito: Divulgação/PAOK

Devido à chegada de Abel Ferreira para ser o novo técnico do Palmeiras, a equipe do LANCE!/NOSSO PALESTRA entrou em contato com o jornalista português Luís Cristóvão, comentarista da Antena 1, Eleven Sports e SIC Notícias, que dissecou o perfil do treinador, comentando o seu estilo de jogo, a sua relação com as categorias de base, a sua personalidade e, por fim, se o Verdão acertou na escolha.

​Estilo de jogo

- O Abel, em termos de jogo, é um treinador que organiza as suas equipas muito a partir do momento defensivo. Não é um treinador defensivo, mas organiza as suas equipas a partir desse momento, ou seja, a principal característica das equipas do Abel é essa organização, equipas sempre muito equilibradas, tendencialmente - quer no Braga, quer no PAOK - a defender em 4-4-2, mas a atacar a partir de uma linha de três, muitas vezes com uma mutação na forma como se apresenta. Por isso, é normal ver, nas equipas dele, jogadores que, no mesmo jogo, fazem uma função de lateral e outras vezes uma função de terceiro central. As equipas pressionam, defendem alto, procuram colocar um ritmo elevado nas partidas e, a partir desse momento defensivo, costumam sair muito em ataque rápido, em velocidade, para surpreender o adversário. Eu diria que, em termos de estilo base, aquilo que o Jorge Jesus fez no Flamengo, não sendo igual, mas estão ali uma série de ideias que são semelhantes. O papel dele no lado estratégico do jogo acaba também por ser muito importante, ou seja, apesar de ter um sistema semelhante ao longo da temporada, estrategicamente a equipa muda muito e adapta-se ao adversário.

​Categorias de base

​- O Abel, em termos de jogo, creio que é alguém muito adaptativo, que se adapta àquilo que a realidade oferece, por exemplo, as equipas do Braga e do PAOK percebe-se que, por conta da característica dos jogadores, por vezes utilizou um ponta de lança mais fixo, outras vezes usou jogadores com mais mobilidade. A nível daquilo que é sua personalidade, é alguém que tem um discurso duro e creio que será alguém que, no vestiário, tem uma relação perfeita com os jogadores. Ele próprio já foi jogador durante doze temporadas na Primeira Liga Portuguesa, e, portanto, percebe bem aquilo que o jogador espera e quer da situação. Com a diretoria, diria que é alguém que vai deixar tudo muito claro, quem é que tem a missão de fazer o quê e, naquilo que forem as missões dele, ele quererá ter palavra a dizer. Portanto, ele gosta que as coisas sejam muito claras e muito bem definidas. O que for responsabilidade dele ele vai assumir e o que não for ele espera que lhe cedam um nível de exigência igual ao que ele impõe a si próprio.

​Palmeiras acertou?