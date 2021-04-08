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Jornalista indica porque Paulinho está treinando no Bragantino para manter forma física

Jogador optou por usar a estrutura do Massa Bruta ao invés do Corinthians, clube com o qual o meio-campista nutre grande identificação...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 19:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 19:08
Crédito: No fim do último mês de março, imagens de Paulinho foram divulgadas pelo Braga (Reprodução/Red Bull Bragantino
Desde o final do mês de março, imagens do meio-campista Paulinho foram divulgadas onde o jogador ex-Corinthians, Tottenham e Barcelona apareceu treinando no CT do Bragantino (equipe que defendeu de 2009 a 2010) para manter a forma física. Diante das restrições impostas pela pandemia, o jogador de 32 anos de idade não conseguiu retornar a China, onde tem contrato com o Guangzhou Evergrande, mesmo diante de inúmeras tentativas.>Como está a campanha do Braga no PaulistãoApesar da estrutura que o Centro de Treinamento do Massa Bruta proporciona diante do suporte de investimento da Red Bull, questionamentos foram levantados acerca do fato de Paulinho ter optado pelo Braga ao invés do Corinthians, clube com o qual ele nutre enorme identificação e um currículo recheado de conquistas.
O jornalista Samir Carvalho, do canal no YouTube 'Café com o Setorista', produziu um conteúdo voltado exclusivamente ao tema onde afirma ter conseguido destrinchar quais foram os motivos para a decisão do jogador com passagem também na Seleção Brasileira.
Segundo o apurado pelo jornalista, a questão logística foi elemento essencial na escolha do jogador que tem residência fixa em um luxuoso condomínio na cidade de Bragança Paulista onde as residências podem ser avaliadas em até R$ 15 milhões. A distância do condomínio em questão para as instalações do Bragantino é calculada em cerca de dez minutos.
Diante do cenário onde muitos nomes que estavam no futebol chinês saíram por conta do "estouro" da bolha salarial altamente inflada nos últimos anos, parece pouco provável um retorno nesse momento do atleta ao futebol brasileiro. Nesse momento, o vínculo de Paulinho com o Guangzhou vai até 2023 em acordo onde os vencimentos mensais estariam na casa dos R$ 6 milhões.

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