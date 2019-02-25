Jornalista esportivo Roberto Avallone morre aos 72 anos, em São Paulo

Faleceu na manhã desta segunda-feira o jornalista Roberto Avallone, aos 72 anos de idade. A morte ocorreu por volta das 9h no Hospital Santa Catarina, por parada cardiorrespiratória.
Avallone trabalhou até a noite deste domingo, com publicações em sua conta particular no Twitter e, também, no blog que mantinha no portal Uol, comentando a última rodada do Campeonato Paulista. Em sua última postagem, pedia treinadores específicos para a posição de centroavante, já que enxergava escassez de nomes na função no Brasil.
O jornalista passou mal e foi atendido pelos bombeiros ainda em sua casa, com tentativas de ser reanimado. Foi encaminhado ao Hospital Santa Catarina ao lado da esposa, Valéria, e, mais tarde, chegou o seu filho, Caio. Não foi possível reanimá-lo e o horário de óbito registrado foi 8h59.
Roberto Avallone marcou época, primeiramente, como chefe de reportagem do Jornal da Tarde, nos anos 1970, pelo qual ganhou dois prêmios Esso. Nos anos 1980, foi contratado pela TV Gazeta e passou décadas como marcante apresentador do programa dominical Mesa Redonda.
O jornalista trabalhou nas principais rádios de São Paulo, como Jovem Pan, Bandeirantes e Globo, além de emissoras de televisão como Rede TV e Bandeirantes. Vinha participando frequentemente de programas do SporTV nos últimos anos, além de manter um blog no Uol.
