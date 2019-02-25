Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Jornalista esportivo Roberto Avallone morre aos 72 anos, em São Paulo

Comentarista do SporTV passou mal e não resistiu na manhã desta segunda-feira. Ele havia trabalhado até a noite deste domingo

Publicado em 

25 fev 2019 às 14:42

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 14:42

Faleceu na manhã desta segunda-feira o jornalista Roberto Avallone, aos 72 anos de idade. A morte ocorreu por volta das 9h no Hospital Santa Catarina, por parada cardiorrespiratória.
Roberto Avallone Crédito: Reprodução/Sportv
Avallone trabalhou até a noite deste domingo, com publicações em sua conta particular no Twitter e, também, no blog que mantinha no portal Uol, comentando a última rodada do Campeonato Paulista. Em sua última postagem, pedia treinadores específicos para a posição de centroavante, já que enxergava escassez de nomes na função no Brasil.
O jornalista passou mal e foi atendido pelos bombeiros ainda em sua casa, com tentativas de ser reanimado. Foi encaminhado ao Hospital Santa Catarina ao lado da esposa, Valéria, e, mais tarde, chegou o seu filho, Caio. Não foi possível reanimá-lo e o horário de óbito registrado foi 8h59.
Roberto Avallone marcou época, primeiramente, como chefe de reportagem do Jornal da Tarde, nos anos 1970, pelo qual ganhou dois prêmios Esso. Nos anos 1980, foi contratado pela TV Gazeta e passou décadas como marcante apresentador do programa dominical Mesa Redonda.
O jornalista trabalhou nas principais rádios de São Paulo, como Jovem Pan, Bandeirantes e Globo, além de emissoras de televisão como Rede TV e Bandeirantes. Vinha participando frequentemente de programas do SporTV nos últimos anos, além de manter um blog no Uol.
 Veja algumas homenagens:

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados