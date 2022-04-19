Jornalista e emissora são condenados em ação do Flamengo; Rodrigo Dunshee comenta: 'Ofensas não'

O Flamengo venceu um processo na Justiça contra a 'ESPN' e Gian Oddi. A emissora terá que indenizar o clube e cada dirigente rubro-negro que seja autor da ação, e o jornalista terá que ler o direito de resposta no canal em até cinco dias. Os condenados ainda poderão recorrer. A informação foi dada primeiro pelo 'Esporte News Mundo'. Após a divulgação da sentença, o vice-presidente geral e jurídico do clube, Rodrigo Dunshee, declarou ao L! que as críticas são bem-vindas, mas as ofensas, não.- Nós temos família, temos responsabilidades. Defender um ponto de vista legítimo como nós fizemos, pela retomada do futebol sem público, não pode ensejar ataques a nossa honra, chamando-nos de maus-caracteres. Pode criticar, mas dentro da normalidade. Eu cheguei em casa e meu filho de 12 anos veio me questionar por que nós estávamos sendo chamados de maus-caracteres. O jornalismo é indispensável, as críticas são bem-vindas, mas ofensas, não - afirmou Dunshee.