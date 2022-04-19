Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jornalista e emissora são condenados em ação do Flamengo; Rodrigo Dunshee comenta: 'Ofensas não'
futebol

Jornalista e emissora são condenados em ação do Flamengo; Rodrigo Dunshee comenta: 'Ofensas não'

VP geral e jurídico rubro-negro considera que críticas são bem-vindas e têm que ser feitas dentro da normalidade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 19:39

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 19:39

O Flamengo venceu um processo na Justiça contra a 'ESPN' e Gian Oddi. A emissora terá que indenizar o clube e cada dirigente rubro-negro que seja autor da ação, e o jornalista terá que ler o direito de resposta no canal em até cinco dias. Os condenados ainda poderão recorrer. A informação foi dada primeiro pelo 'Esporte News Mundo'. Após a divulgação da sentença, o vice-presidente geral e jurídico do clube, Rodrigo Dunshee, declarou ao L! que as críticas são bem-vindas, mas as ofensas, não.- Nós temos família, temos responsabilidades. Defender um ponto de vista legítimo como nós fizemos, pela retomada do futebol sem público, não pode ensejar ataques a nossa honra, chamando-nos de maus-caracteres. Pode criticar, mas dentro da normalidade. Eu cheguei em casa e meu filho de 12 anos veio me questionar por que nós estávamos sendo chamados de maus-caracteres. O jornalismo é indispensável, as críticas são bem-vindas, mas ofensas, não - afirmou Dunshee.
A ESPN terá que pagar R$ 45 mil, sendo R$ 15 mil para cada dirigente rubro-negro autor da ação, e Gian Oddi terá que ler o direito de resposta na emissora em até cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100, com limite de R$ 50 mil.Na sentença a juíza concluiu que quando Oddi noticiou uma informação de forma ampla, em vários meios de comunicação, emitiu um juízo de valor, dando opinião pessoal sobre a situação.
Crédito: FlamengovenceprocessonaJustiçacontraemissoraejornalista (MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados