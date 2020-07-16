Jornal português diz que Jorge Jesus quer levar toda comissão ao Benfica

Crédito: Instagram/João de Deus

Enquanto a diretoria da Gávea confia na permanência de Jorge Jesus no Flamengo - o presidente Rodolfo Landim disse que o Mister é aguardado na terça, na reapresentação do time após o título estadual -, a imprensa de Portugal segue noticiando o interesse do Benfica no treinador. Segundo publicação do jornal "A Bola", o treinador já manifestou o desejo de levar os sete profissionais que formam a sua comissão técnica ao clube português.

Além do auxiliar João de Deus, Tiago Oliveira (auxiliar técnico), Mário Monteiro e Marcio Sampaio (preparadores físicos), Rodrigo Araújo e Gil Henriques (analistas de desempenho) e Evandro Mota (mental coach) fazem parte do grupo que chegou ao Flamengo, junto com Jorge Jesus, em junho de 2019.

Evandro Mota é o único brasileiro desta comissão técnica, mas já havia trabalhado com o Mister em Portugal. Além deles, o Flamengo conta com outros profissionais na comissão técnica que trabalha com o time principal.