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futebol

Jornal português diz que Jorge Jesus quer levar toda comissão ao Benfica

Após o título estadual, direção do Flamengo reforçou confiança em permanência do Mister...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 18:45

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 18:45

Crédito: Instagram/João de Deus
Enquanto a diretoria da Gávea confia na permanência de Jorge Jesus no Flamengo - o presidente Rodolfo Landim disse que o Mister é aguardado na terça, na reapresentação do time após o título estadual -, a imprensa de Portugal segue noticiando o interesse do Benfica no treinador. Segundo publicação do jornal "A Bola", o treinador já manifestou o desejo de levar os sete profissionais que formam a sua comissão técnica ao clube português.
Além do auxiliar João de Deus, Tiago Oliveira (auxiliar técnico), Mário Monteiro e Marcio Sampaio (preparadores físicos), Rodrigo Araújo e Gil Henriques (analistas de desempenho) e Evandro Mota (mental coach) fazem parte do grupo que chegou ao Flamengo, junto com Jorge Jesus, em junho de 2019.
Evandro Mota é o único brasileiro desta comissão técnica, mas já havia trabalhado com o Mister em Portugal. Além deles, o Flamengo conta com outros profissionais na comissão técnica que trabalha com o time principal.
Ainda de acordo com "A Bola", a administração do Benfica quer que o acerto com o Mister não inclua todos esses profissionais, uma vez que o clube conta com uma "estrutura fixa", o que seria uma comissão técnica permanente.

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