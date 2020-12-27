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futebol

Jornal português diz que Jorge Jesus quer a contratação de Willian Arão

Jogador do Flamengo, que viveu grande fase com o técnico português, pode receber proposta em janeiro. Volante do Real Betis, da Espanha, é o plano B de Jorge Jesus...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 17:55

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 17:55
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Em busca de um volante, o Benfica pode tentar a contratação do brasileiro Willian Arão, que atua no Flamengo. A pedido do técnico Jorge Jesus, o camisa 5 rubro-negro pode receber uma proposta no mês de janeiro, quando abre a janela de transferências de inverno na Europa.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsDe acordo com o jornal "Record" neste domingo, o Mister deseja "corrigir os problemas" do sistema defensivo dos Encarnados e o atleta do Flamengo está na lista de transferências do clube da capital portuguesa. O jogador de 28 anos viveu grande fase com Jorge Jesus no clube carioca e virou um dos pilares da equipe nas conquistas de Libertadores e Brasileirão.
Willian Arão renovou seu contrato com o Flamengo no início da atual temporada, com validade até dezembro de 2023. A multa rescisória do volante está estipulada em 20 milhões de euros (R$ 126 milhões).
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Ainda segundo o portal, o clube lisboeta já trabalha com um plano B caso tenha insucesso nas negociações com Arão. Trata-se do volante William Carvalho, do Real Betis, da Espanha. Aos 28 anos, o jogador é titular do time do chileno Manuel Pellegrini e faz parte da seleção portuguesa comandada por Fernando Santos.

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