Jornal português diz que Jorge Jesus quer a contratação de Willian Arão

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Em busca de um volante, o Benfica pode tentar a contratação do brasileiro Willian Arão, que atua no Flamengo. A pedido do técnico Jorge Jesus, o camisa 5 rubro-negro pode receber uma proposta no mês de janeiro, quando abre a janela de transferências de inverno na Europa.

+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsDe acordo com o jornal "Record" neste domingo, o Mister deseja "corrigir os problemas" do sistema defensivo dos Encarnados e o atleta do Flamengo está na lista de transferências do clube da capital portuguesa. O jogador de 28 anos viveu grande fase com Jorge Jesus no clube carioca e virou um dos pilares da equipe nas conquistas de Libertadores e Brasileirão.

Willian Arão renovou seu contrato com o Flamengo no início da atual temporada, com validade até dezembro de 2023. A multa rescisória do volante está estipulada em 20 milhões de euros (R$ 126 milhões).

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