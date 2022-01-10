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futebol

Jornal peruano diz que Palmeiras está próximo de fechar com zagueiro

Time da Moldávia teria aceitado oferta de quase R$ 10 milhões do Verdão por Dulanto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2022 às 11:10

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 11:10

O zagueiro canhoto tão sonhado pelo técnico Abel Ferreira pode estar próximo de chegar ao Palmeiras. O portal peruano Diario Trome noticiou nesta segunda-feira (10) que o Sheriff Tiraspol, da Moldávia, aceitou liberar Gustavo Dulanto para o Verdão.Segundo o periódico, Dulanto deverá custar 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 9,59 mi) aos cofres palmeirenses.
É informado também que o jogador e seu staff já teriam acertado bases salariais e tempo de contrato com o Verdão.
De acordo com o portal, a diretoria do time brasileiro teria fechado um acordo de US$ 800 mil anuais com o defensor. Mas o contrato de produtividade, por alcance de metas e títulos, poderiam render até R$ 5,66 milhões por temporada ao atleta.
A sondagem envolvendo Dulanto e Palmeiras vem desde o final de dezembro. Na ocasião, fontes da diretoria do Verdão confirmaram que o jogador foi oferecido e era analisado.
Ainda de acordo com o portal peruano, Abel conhece o zagueiro dos tempos em que ele atuou pelo Boavista, de Portugal, entre 2019 e 2021. Chegou a enfrentá-lo quando treinou o Braga.A passagem pelo time da cidade do Porto, inclusive, fez com que o peruano aprendesse a falar português.
Dulanto entrou no radar das equipes sul-americanas após ter uma atuação elogiada na histórica vitória do time moldávio sobre o Real Madrid por 1 a 0, em pleno Santiago Bernabéu, pela fase de grupos da Liga dos Campeões, em setembro do ano passado.
A partida fez com que a imprensa peruana iniciasse um campanha para que ele fosse convocado à seleção local nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.
TABELA
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Crédito: Reprodução

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