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Jornal 'Olé' fala em possível 'carma' de Ceni, técnico do Flamengo, pela Libertadores; entenda

Rubro-Negro enfrentará o Defensa y Justicia-ARG pelas oitavas da Libertadores. Sebastián Beccacece já eliminou o treinador de torneios continentais em outras duas oportunidades...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 11:01

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 11:01

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo tem a chance de uma revanche pelas oitavas de final da Libertadores. Isso porque, o clube irá encarar o Defensa y Justicia-ARG, treinado por Sebastián Beccacece, que, em 2020, foi o técnico do Racing, a equipe que eliminou o Rubro-Negro da competição. E o jornal argentino "Olé" abordou o tema e citou um possível "carma" em cima do técnico Rogério Ceni. O tradicional diário lembrou que Ceni, além de cair com o Fla para Beccacece no ano passado, ainda viu o São Paulo, treinado pelo ex-goleiro, ser eliminado pelo mesmo Defensa y Justicia, porém pela Copa Sul-Americana, em 2017.
- A primeira vez havia sido em 2017, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. Rogério Ceni dirigia o São Paulo, time que foi ídolo como jogador. Já o Falcão, comandado por Beccacece, eliminou-o ao empatar em 1 a 1 no Morumbi, pelo gol fora de casa. O mais próximo foi pelas oitavas de final da Libertadores 2020, quando o DT argentino comandou o Racing, carrasco do Fla no próprio Maracanã e foi às quartas após disputa de pênalti - lembrou o "Olé".
- Será a chance de Rogério Ceni? Ou o carma do brasileiro aumentará?
+ Veja a tabela completa da Libertadores
Os duelos de oitavas de final da Libertadores estão marcados para as semanas de 14 e 21 de julho. O primeiro confronto ocorrerá na Argentina, enquanto o segundo, no Maracanã - já que o Flamengo avançou com uma campanha melhor, em primeiro lugar do Grupo G.

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