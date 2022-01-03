Jornal: Lukaku quer se reunir com Antonio Conte no Tottenham

Após dar uma polêmica entrevista em que diz não estar feliz no Chelsea e ter vontade de voltar para a Inter de Milão, Lukaku tumultuou o vestiário dos Blues. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", o atacante pode buscar uma transferência para o Tottenham e voltar a jogar sob comando de Antonio Conte.No último domingo, o atleta não foi relacionado para o importante confronto diante do Liverpool, no Stamford Bridge. Segundo o "The Athletic", a decisão do técnico Thomas Tuchel recebeu apoio de pesos pesados do plantel, como Azpilicueta, Kanté, Jorginho e Rudiger.