Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jornal: Lukaku quer se reunir com Antonio Conte no Tottenham

Segundo a imprensa italiana, há chances do centroavante buscar uma saída do Chelsea. Clima no elenco não está bom e Tuchel conversa com Lukaku nesta segunda-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2022 às 08:31

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 08:31

Após dar uma polêmica entrevista em que diz não estar feliz no Chelsea e ter vontade de voltar para a Inter de Milão, Lukaku tumultuou o vestiário dos Blues. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", o atacante pode buscar uma transferência para o Tottenham e voltar a jogar sob comando de Antonio Conte.No último domingo, o atleta não foi relacionado para o importante confronto diante do Liverpool, no Stamford Bridge. Segundo o "The Athletic", a decisão do técnico Thomas Tuchel recebeu apoio de pesos pesados do plantel, como Azpilicueta, Kanté, Jorginho e Rudiger.
> Veja a tabela da Premier League
Nesta segunda-feira, o comandante do Chelsea afirmou que irá se reunir com Lukaku em que deve-se decidir o futuro do belga. No entanto, Tuchel não descartou a presença do centroavante já no confronto contra os Spurs, nesta quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa.
O jogador que viveu duas temporadas como protagonista na Inter de Milão sob o comando de Antonio Conte não consegue ter o mesmo rendimento na Premier League. Em 18 partidas disputadas, o camisa nove anotou apenas sete gols.
Crédito: LukakucausouturbulêncianoChelsea(Foto:OLGAMALTSEVA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados