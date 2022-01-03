Jornal: Lukaku quer se reunir com Antonio Conte no Tottenham

Após dar uma polêmica entrevista em que diz não estar feliz no Chelsea e ter vontade de voltar para a Inter de Milão, Lukaku tumultuou o vestiário dos Blues. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", o atacante pode buscar uma transferência para o Tottenham e voltar a jogar sob comando de Antonio Conte.No último domingo, o atleta não foi relacionado para o importante confronto diante do Liverpool, no Stamford Bridge. Segundo o "The Athletic", a decisão do técnico Thomas Tuchel recebeu apoio de pesos pesados do plantel, como Azpilicueta, Kanté, Jorginho e Rudiger.
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Nesta segunda-feira, o comandante do Chelsea afirmou que irá se reunir com Lukaku em que deve-se decidir o futuro do belga. No entanto, Tuchel não descartou a presença do centroavante já no confronto contra os Spurs, nesta quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa.
O jogador que viveu duas temporadas como protagonista na Inter de Milão sob o comando de Antonio Conte não consegue ter o mesmo rendimento na Premier League. Em 18 partidas disputadas, o camisa nove anotou apenas sete gols.