Jornal espanhol coloca Philippe Coutinho na mira do Flamengo

O futuro de Philippe Coutinho é incerto no Barcelona. Entre os vários clubes que surgem como possível destino do meia, o jornal catalão Sport publicou que o Flamengo é um deles. De acordo com a publicação, o Rubro-Negro já sabe o quanto pode gastar para contar com o jogador por empréstimo em 2022 e, nos próximos dias, intensificará a negociação com o clube espanhol e os agentes.Apesar de colocar o Flamengo como um "destino factível" para Philippe Coutinho, o jornal Sport cita a dificuldade financeira para viabilizar o negócio. O meia brasileiro recebe um dos salários mais altos do Barcelona, e, segundo a publicação, o Rubro-Negro estaria disposto a arcar com três milhões de euros, cerca de R$ 19 milhões, do salário anual do atleta - valor insuficiente para os catalães.