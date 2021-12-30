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futebol

Jornal espanhol coloca Philippe Coutinho na mira do Flamengo

O jornal catalão Sport detalha a possível (e difícil) operação que pode trazer o meia Philippe Coutinho ao Flamengo em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 15:30

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 15:30

O futuro de Philippe Coutinho é incerto no Barcelona. Entre os vários clubes que surgem como possível destino do meia, o jornal catalão Sport publicou que o Flamengo é um deles. De acordo com a publicação, o Rubro-Negro já sabe o quanto pode gastar para contar com o jogador por empréstimo em 2022 e, nos próximos dias, intensificará a negociação com o clube espanhol e os agentes.Apesar de colocar o Flamengo como um "destino factível" para Philippe Coutinho, o jornal Sport cita a dificuldade financeira para viabilizar o negócio. O meia brasileiro recebe um dos salários mais altos do Barcelona, e, segundo a publicação, o Rubro-Negro estaria disposto a arcar com três milhões de euros, cerca de R$ 19 milhões, do salário anual do atleta - valor insuficiente para os catalães.
Ainda segundo o Sport, Philippe Coutinho tem o desejo de retornar ao Brasil. O desejo do jogador, que disputou a Copa do Mundo de 2018 pela Seleção Brasileira e foi convocado por Tite recentemente, é de manter-se em atividade, atuando como titular em alto nível.Com o anúncio do técnico Paulo Sousa, a diretoria do Flamengo agora tem como prioridade a busca por reforços para 2022. O treinador e sua comissão técnica são esperados no Rio de Janeiro na primeira semana do ano, mas já estão em contato com outros profissionais do clube e colhendo informações.
Crédito: PhilippeCoutinhoemaçãopeloBarcelona(Foto:LLUISGENE/AFP

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