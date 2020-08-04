  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jornal espanhol cita Marcos Paulo e Miguel em lista das principais promessas do Campeonato Brasileiro
Jornal espanhol cita Marcos Paulo e Miguel em lista das principais promessas do Campeonato Brasileiro

Jovens foram destaques em top 10 feito pelo 'Diário ÁS' antes do início do Brasileirão...
LanceNet

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 16:06

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
A bola vai voltar a rolar no Campeonato Brasileiro e os jovens talentos já estão sendo observados pelo mercado da Europa. O jornal espanhol 'Ás' listou 10 promessas a serem observadas no Brasileirão, dentre eles, dois jogadores do Fluminense: Marcos Paulo e Miguel.
A publicação destacou que Marcos Paulo ganhou seu espaço no Fluminense e exaltou o atacante que já acumula cinco gols e quatro assistências na temporada.
- Cresceu em todos os jogos que disputou nos últimos meses - escreveu o 'AS'.
Miguel também foi muito elogiado pela imprensa espanhola. A publicação atribuiu ao jovem de 17 anos um 'enorme talento técnico' e a capacidade de fazer 'passes surpreendentes'. O jornal ainda destacou que essa será a primeira grande experiência de Miguel como profissional, apesar de ter estreado no ano passado.
Confira a lista completa: Gabriel Veron (Palmeiras)Kaio Jorge (Santos)Luis Henrique (Botafogo)Gabriel Menino (Palmeiras)Igor Gomes (São Paulo)Lucas Piton (Corinthians)Marcos Paulo (Fluminense)Talles Magno (Vasco)Miguel (Fluminense)Ramón Ramos (Flamengo)

