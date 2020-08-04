Jornal espanhol cita Marcos Paulo e Miguel em lista das principais promessas do Campeonato Brasileiro

A bola vai voltar a rolar no Campeonato Brasileiro e os jovens talentos já estão sendo observados pelo mercado da Europa. O jornal espanhol 'Ás' listou 10 promessas a serem observadas no Brasileirão, dentre eles, dois jogadores do Fluminense: Marcos Paulo e Miguel.
A publicação destacou que Marcos Paulo ganhou seu espaço no Fluminense e exaltou o atacante que já acumula cinco gols e quatro assistências na temporada.
- Cresceu em todos os jogos que disputou nos últimos meses - escreveu o 'AS'.
Miguel também foi muito elogiado pela imprensa espanhola. A publicação atribuiu ao jovem de 17 anos um 'enorme talento técnico' e a capacidade de fazer 'passes surpreendentes'. O jornal ainda destacou que essa será a primeira grande experiência de Miguel como profissional, apesar de ter estreado no ano passado.
Confira a lista completa: Gabriel Veron (Palmeiras)Kaio Jorge (Santos)Luis Henrique (Botafogo)Gabriel Menino (Palmeiras)Igor Gomes (São Paulo)Lucas Piton (Corinthians)Marcos Paulo (Fluminense)Talles Magno (Vasco)Miguel (Fluminense)Ramón Ramos (Flamengo)