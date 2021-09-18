Jornal espanhol abre as portas do Barcelona para retorno de Daniel Alves: 'Pronto para a última dança'

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Livre no mercado após rescindir seu contrato com o São Paulo, Daniel Alves ainda tem o futuro indefinido. E apesar do interesse do Flamengo no jogador de 38 anos, há quem deseje seu retorno ao futebol espanhol, mais precisamente ao Barcelona, onde o lateral-direito viveu auge de sua carreira.Em texto publicado no jornal "Sport", da Catalunha, o jornalista Sergi Capdevila abre as portas do clube blaugrana para o brasileiro, a quem o considera como "o melhor lateral-direito da história do clube". Segundo o repórter, o retorno do atleta poderia ser "uma última dança".

- Claro que é quase uma utopia, mas pelo salário que pediria e pela experiência que traria, você não imagina um retorno do brasileiro? Provavelmente seria para cobrir lacunas e não ter continuidade, mas o jogador ainda parece pronto para uma última dança - diz parte do artigo.

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Daniel Alves foi contratado pelo Barcelona em 2008, justamente por Joan Laporta, que voltou à presidência do clube recentemente, e conquistou ao todo 23 títulos, incluindo seis vezes o Campeonato Espanhol e três vezes a Champions League.

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