Jornal do Qatar aponta 'brilhantismo' de Dudu em título brasileiro de 2018

Crédito: Desempenho fundamental de Dudu no último título do Palmeiras chamou atenção no Qatar (Agência Palmeiras

Brilhante no título brasileiro de 2018. Esse foi o destaque dado pelo Al-Watan, jornal de Doha, no Qatar, ao noticiar o interesse do Al Duhail, clube do país, em Dudu. A oferta de 13 milhões de euros (R$ 79,6 milhões), com a possibilidade de chegar a 15 milhões de euros (R$ 91,8 milhões), ainda não foi formalizada ao Palmeiras, mas o jogador gostou do que ouviu e a transferência, já considerada provável, fez o camisa 7 do Verdão receber espaço na publicação.

O Al Watan apontou que "Dudu é considerado um dos jogadores mais importantes do Brasil" e, graças ao seu "brilhantismo", teve "papel importante" para o Palmeiras ser campeão brasileiro. A citação ao jogador ressalta que o título veio sob o comando de Luiz Felipe Scolari, técnico vencedor da Copa do Mundo de 2002 com a Seleção Brasileira, como lembra a matéria.E MAIS:Ex tenta impedir Dudu de deixar país, mas não deve barrar ofertaLANCE! Espresso: Se Dudu sair, Palmeiras se livra do bode na salaFesta de Felipe Melo na pandemia gera bronca e papo com elencoPor 13 milhões de euros, Dudu seria 2ª maior venda do PalmeirasPalmeiras aguarda oferta, mas saída de Dudu é tida como provávelA publicação ainda fala que Dudu estreou no Brasileiro em 2009, pelo Cruzeiro, que está no Palmeiras depois de defender o Grêmio, em 2014, e que tem, no Verdão, 305 jogos e 70 gols. Não há qualquer menção aos títulos da Copa do Brasil de 2015 e do Brasileiro de 2016 do camisa 7 alviverde nem mesmo de sua passagem no exterior, pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia, entre 2011 e 2014.

Também não há lembrança do atual problema extracampo do jogador. Dudu é acusado por sua ex-mulher, Mallu Ohana, de agressão, e os advogados dela protocolaram um pedido para que o passaporte do jogador seja retido. A ação, contudo, não teve resposta e não deve atrapalhar a negociação com o Qatar. Na terça-feira, o jogador já prestou depoimento voluntariamente na delegacia.

A proposta de 13 milhões de euros (R$ 79,6 milhões) do Al Duhail, do Qatar, por Dudu, ainda não chegou de forma oficial ao Palmeiras. Quando for enviada, já é considerado provável no clube que seja aceita. O Verdão foi atualizado das conversas com o jogador e soube que ele gostou do que ouviu. Dessa forma, a diretoria pretende tentar melhorar os valores, mas não deve se opor à saída.

Por enquanto, o Palmeiras não participa das negociações, até por nada ter sido formalizado ainda. Os dirigentes, no entanto, sabem que a ideia do Al Duhail é oferecer 13 milhões de euros, com a possibilidade de a transferência chegar a 15 milhões de euros (R$ 91,8 milhões) dependendo de metas a serem cumpridas por Dudu. O ideal seria ampliar a quantia, mas o Verdão ainda quer saber como a equipe do Qatar se portará quando o clube abrir diálogo.

Representantes de Dudu iniciaram as conversas com o time do Oriente Médio há cerca de uma semana, antes mesmo de o jogador ser acusado de agredir sua ex-mulher, na segunda-feira. O Palmeiras sempre esteve ciente do andamento das negociações e, na última sexta-feira, uma reunião, na qual o camisa 7 indicou que gostou do que ouviu, concluiu a proposta, que oferece ao atacante um contrato de três anos, com salário superior ao que recebe hoje.

A tendência de saída não tem somente a aprovação de Dudu como motivo. O Palmeiras sabe que dificilmente conseguirá transações por cifras muito maiores em uma época de pandemia de coronavírus, com a crise econômica afetando a todos - ter quase R$ 80 milhões em mãos facilitaria muito a situação atual. Além disso, o clube economizaria com um alto salário e faria uma negociação de alto valor para um jogador de 28 anos, mesmo sendo ídolo.

Dudu está no Palmeiras desde janeiro de 2015 e, frequentemente, foi alvo de equipes do exterior. No começo do ano passado, quando esteve especulado, mais uma vez, para jogar na China, recebeu aumento salarial e assinou contrato até o final de 2023. Recentemente, afirmou que queria se aposentar no clube, mas seu nome continua despertando interesse fora do Brasil.