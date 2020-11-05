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futebol

Jornal da Espanha destaca fase de Pedro e o compara a Ibrahimovic

O "Diário As", tradicional veículo espanhol, publicou reportagem ressaltando o momento vivido pelo camisa 21 do Flamengo, artilheiro do clube na atual temporada com 20 gols...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 18:53

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 18:53

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)
A boa fase de Pedro não é de hoje e, como artilheiro do Flamengo em 2020, o centroavante já é destaque também na Europa. Após marcar mais dois gols nesta quarta, contra o Athletico pela Copa do Brasil, o camisa 21 foi notícia no "Diário AS", da Espanha. Em reportagem que destaca os números do jogador, o tradicional veículo comparou o goleador rubro-negro com Zlatan Ibrahimovic.
- Pedro é um atacante ágil e rápido apesar da altura, muito inteligente com e sem bola e com muita técnica . As suas condições e movimentos em campo são semelhantes aos de Zlatan Ibrahimovic - diz a reportagem de Marta Marañón.
Emprestado pela Fiorentina, Pedro já tem a permanência no Flamengo tratada como prioridade pela diretoria. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, afirmou nesta quinta que as conversas com o clube italiano já começaram.

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