Jornal da Espanha destaca fase de Pedro e o compara a Ibrahimovic

A boa fase de Pedro não é de hoje e, como artilheiro do Flamengo em 2020, o centroavante já é destaque também na Europa. Após marcar mais dois gols nesta quarta, contra o Athletico pela Copa do Brasil, o camisa 21 foi notícia no "Diário AS", da Espanha. Em reportagem que destaca os números do jogador, o tradicional veículo comparou o goleador rubro-negro com Zlatan Ibrahimovic.