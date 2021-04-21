Jornal argentino destaca vitória dos 'monstros' do Flamengo na Libertadores e 'magia' de Gerson

O Flamengo suou e teve que ser guerreiro na estreia pelo Grupo G da Libertadores, na última quinta. E venceu, em Buenos Aires e de virada, o Vélez Sarsfield por 3 a 2, no Estádio José Amalfitani, com gols de Willian Arão, Gabigol e Arrascaeta. O triunfo foi destaque na imprensa argentina.O tradicional e popular jornal "Olé" enalteceu a experiência do Flamengo, destacando que o time, "com alguns monstros com sobrenomes ilustres mesmo na Europa", venceu mesmo estando atrás no placar em duas ocasiões.
- Gerson começou a colocar arame farpado no meio, jogou sua mágica na bola: deixou Arão no mano a mano para um empate que que novamente desalojou o local - escreveu o cronista Pablo Pisani (leia na íntegra aqui).
O próximo jogo do Flamengo pela Libertadores será contra o Unión La Calera (CHI), no Maracanã, na terça que vem (27). Antes, o Rubro-Negro decide e joga a última rodada da Taça Guanabara contra o Volta Redonda, neste sábado.