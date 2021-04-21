Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jornal argentino destaca vitória dos 'monstros' do Flamengo na Libertadores e 'magia' de Gerson
Jornal argentino destaca vitória dos 'monstros' do Flamengo na Libertadores e 'magia' de Gerson

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 13:23

LanceNet

Crédito: Reprodução / Olé
O Flamengo suou e teve que ser guerreiro na estreia pelo Grupo G da Libertadores, na última quinta. E venceu, em Buenos Aires e de virada, o Vélez Sarsfield por 3 a 2, no Estádio José Amalfitani, com gols de Willian Arão, Gabigol e Arrascaeta. O triunfo foi destaque na imprensa argentina.O tradicional e popular jornal "Olé" enalteceu a experiência do Flamengo, destacando que o time, "com alguns monstros com sobrenomes ilustres mesmo na Europa", venceu mesmo estando atrás no placar em duas ocasiões.
- Gerson começou a colocar arame farpado no meio, jogou sua mágica na bola: deixou Arão no mano a mano para um empate que que novamente desalojou o local - escreveu o cronista Pablo Pisani (leia na íntegra aqui).
PRÓXIMOS JOGOS
+ Veja a tabela completa da Libertadores 2021
O próximo jogo do Flamengo pela Libertadores será contra o Unión La Calera (CHI), no Maracanã, na terça que vem (27). Antes, o Rubro-Negro decide e joga a última rodada da Taça Guanabara contra o Volta Redonda, neste sábado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento
Imagem de destaque
Acidente de trabalho: 8 direitos garantidos por lei

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados