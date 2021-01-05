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futebol

Jornal argentino cita o Boca como Terror dos brasileiros na Libertadores

Adversário do Santos nas semifinais, Boca Juniors venceu 17 dos 20 confrontos de mata-mata contra times brasileiros na Libertadores. Histórico contra o Peixe está empatado...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 10:11

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 10:11

Crédito: AFP
O DIÁRIO OLÉ, principal jornal esportivo da Argentina, publicou matéria apontando o Boca Juniors, rival do Santos nas semifinais da Copa Libertadores, como o "Terror dos brasileiros".Na matéria, o jornal lembra que o Boca teve 20 duelos de mata-mata contra times brasileiros na competição e venceu 17. Os únicos times brasileiros que venceram um mata-mata contra o Boca na competição foram o Santos em 1963, o Fluminense em 2008 e o Corinthians em 2012.O Olé aponta ainda que quatro dos seis títulos do Boca Juniors na competição foram conquistados com vitórias sobre times brasileiros na decisão: Cruzeiro em 77, Palmeiras em 2000, Santos em 2003 e Grêmio em 2007.Cruzeiro e Palmeiras, com três eliminações cada, e Corinthians, com duas derrotas, foram os times brasileiros que mais sofreram com o Boca Juniors na competição. Com o Santos, o retrospecto é de empate. Foram duas finais entre os times e um título para cada lado.O primeiro jogo da semifinal da Libertadores entre Santos e Boca Juniors acontece nesta quarta, às 19:15, na Bombonera. A partida de volta acontece no dia 13, também às 19:15, na Vila Belmiro.

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