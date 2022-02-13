Jornais ingleses destacam 'barulho ensurdecedor' de torcedores do Palmeiras no Mundial

Ainda não foi desta vez que o Palmeiras venceu o Mundial de Clubes. No entanto, o estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, ficou pequeno para a festa que os torcedores alviverdes fizeram do início ao fim do confronto contra o Chelsea, o que impressionou também os jornais ingleses.

A imprensa internacional se mostrou maravilhada e não poupou elogios, destacando que o barulho vindo da arquibancada palmeirense era "ensurdecedor".- O Chelsea conquistou o único troféu que ainda não tinha diante de torcedores apaixonados e ensurdecedores. Os palmeirenses transformaram o distrito em Abu Dhabi em uma esquina de São Paulo por uma tarde - escreveu Daily Mail.

- A torcida do Palmeiras não precisou de nenhuma ajuda para criar a atmosfera do jogo. O barulho era ensurdecedor muito antes de o jogo começar. A maior parte das arquibancadas estava pintada em verde e branco - publicou o The Guardian.

Ao relatar como foi o primeiro gol do jogo, anotado por Lukaku no início do segundo tempo, o The Sun escreveu que "demorou para o Chelsea conseguir silenciar a brilhante torcida do Palmeiras."O Verdão não conseguiu vencer o time inglês, perdeu por 2 a 1 na prorrogação, mas o técnico Abel Ferreira não deixou de agradecer a todos que incentivaram o Palmeiras das arquibancadas e classificou como "Brutal. Fantástico".

- Estamos a 15 horas de viagem de avião e ter o estádio cheio... para aqueles que não conhecem o Palmeiras, ficou bem evidente a grandeza do nosso clube. Nós tanto como eles queríamos ganhar, nós somos avaliados todos os dias, queríamos partilhar com eles e ganhar - afirmou o comandante alviverde.