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Jornais ingleses destacam 'barulho ensurdecedor' de torcedores do Palmeiras no Mundial

Festa que torcedores palmeirenses fizeram no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, impressionou os jornais ingleses...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 07:00
Ainda não foi desta vez que o Palmeiras venceu o Mundial de Clubes. No entanto, o estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, ficou pequeno para a festa que os torcedores alviverdes fizeram do início ao fim do confronto contra o Chelsea, o que impressionou também os jornais ingleses.
A imprensa internacional se mostrou maravilhada e não poupou elogios, destacando que o barulho vindo da arquibancada palmeirense era "ensurdecedor".- O Chelsea conquistou o único troféu que ainda não tinha diante de torcedores apaixonados e ensurdecedores. Os palmeirenses transformaram o distrito em Abu Dhabi em uma esquina de São Paulo por uma tarde - escreveu Daily Mail.
- A torcida do Palmeiras não precisou de nenhuma ajuda para criar a atmosfera do jogo. O barulho era ensurdecedor muito antes de o jogo começar. A maior parte das arquibancadas estava pintada em verde e branco - publicou o The Guardian.
Ao relatar como foi o primeiro gol do jogo, anotado por Lukaku no início do segundo tempo, o The Sun escreveu que "demorou para o Chelsea conseguir silenciar a brilhante torcida do Palmeiras."O Verdão não conseguiu vencer o time inglês, perdeu por 2 a 1 na prorrogação, mas o técnico Abel Ferreira não deixou de agradecer a todos que incentivaram o Palmeiras das arquibancadas e classificou como "Brutal. Fantástico".
- Estamos a 15 horas de viagem de avião e ter o estádio cheio... para aqueles que não conhecem o Palmeiras, ficou bem evidente a grandeza do nosso clube. Nós tanto como eles queríamos ganhar, nós somos avaliados todos os dias, queríamos partilhar com eles e ganhar - afirmou o comandante alviverde.
Crédito: TorcedoresdoPalmeirasfazemfestanoestádioemAbuDhabi(Foto:FabioMenotti/Ag.Palmeiras

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