Jornais da Catalunha veem Dembélé próximo de sair do Barcelona

Ousmane Dembélé parece estar cada vez mais próximo de deixar o Barcelona na temporada. De acordo com as informações dos principais jornais da Catalunha, o atleta tem a possibilidade de vestir a camisa do Paris Saint-Germain ou da Juventus.Segundo o "Mundo Deportivo", Moussa Sissoko, empresário do atacante, iniciou as conversas com a diretoria do PSG nas últimas horas. O atleta deve chegar para suprir a possível saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid na janela de transferências do verão europeu.

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Já o "Sport" informa que Dembélé e seu agente possuem um princípio de acordo com a Juventus, mas que seguem esperando por uma proposta do Paris Saint-Germain. O diário também cita que Manchester United e Arsenal também podem aparecer na disputa.

Apesar do desejo do clube e de Xavi pela renovação com o atacante, o futuro do francês parece longe da Catalunha em 2022. A partir de janeiro, o jogador poderá assinar um pré-contrato com uma nova equipe e deixará os culés sem custos.