Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jornais da Catalunha veem Dembélé próximo de sair do Barcelona

Atacante culé tem contrato com a equipe blaugrana até o fim da temporada, mas desperta os interesses do Paris Saint-Germain e da Juventus...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 10:40

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 10:40

Ousmane Dembélé parece estar cada vez mais próximo de deixar o Barcelona na temporada. De acordo com as informações dos principais jornais da Catalunha, o atleta tem a possibilidade de vestir a camisa do Paris Saint-Germain ou da Juventus.Segundo o "Mundo Deportivo", Moussa Sissoko, empresário do atacante, iniciou as conversas com a diretoria do PSG nas últimas horas. O atleta deve chegar para suprir a possível saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid na janela de transferências do verão europeu.
> Veja a tabela da La Liga
Já o "Sport" informa que Dembélé e seu agente possuem um princípio de acordo com a Juventus, mas que seguem esperando por uma proposta do Paris Saint-Germain. O diário também cita que Manchester United e Arsenal também podem aparecer na disputa.
Apesar do desejo do clube e de Xavi pela renovação com o atacante, o futuro do francês parece longe da Catalunha em 2022. A partir de janeiro, o jogador poderá assinar um pré-contrato com uma nova equipe e deixará os culés sem custos.
Crédito: DembélépodeestarpróximodedeixaroBarcelona(Foto:CRISTINAQUICLER/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados