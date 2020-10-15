futebol

Jorginho sobre a vitória do Coritiba: 'A equipe foi extremamente organizada'

Treinador do Coxa elogiou a postura da equipe no Allianz Parque diante do Palmeiras...
LanceNet

15 out 2020 às 00:17

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 00:17

Crédito: Divulgação/Coritiba
O Coritiba viveu uma noite mágica. Depois de quatro jogos sem vencer e pressão na comissão técnica de Jorginho, o Coxa foi até o Allianz Parque e venceu o Palmeiras por 3 a 1.Na conversa com a imprensa, o treinador, aliviado, elogiou a postura do seu time, que soube se aproveitar da situação complicada do Alviverde.
‘A equipe foi ousada, ofensiva e marcando em cima. Não deixamos que o Palmeiras nos pressionasse. Até certo ponto tivemos facilidade de jogar entre as linhas. A equipe foi extremamente organizada’, afirmou.
Com o triunfo fora de casa, o Coritiba volta a campo no sábado, quando recebe o Santos, no Couto Pereira.

