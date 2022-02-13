Jorginho revela que Tuchel mostrou o embarque do Palmeiras para ratificar a importância do Mundial ao Chelsea

O Chelsea venceu neste sábado, pela primeira vez, o título do Mundial de Clubes, ao derrotar o Palmeiras por 2 a 1 em Abu Dhabi, com gols de Lukaku e Havertz - Raphael Veiga diminuiu para o Alviverde. Após o jogo, o meia Jorginho falou sobre a forma como o técnico Thomas Tuchel deu importância ao torneio e motivou o elenco.

> Abel Ferreira elogia desempenho do Palmeiras contra o Chelsea: 'Estou muito orgulhoso do que fizemos'Em entrevista ao BandSports, o ítalo-brasileiro contou que comandante alemão mostrou imagens do embarque do Palmeiras para deixar clara a importância do Mundial.

- O único detalhe que ele (Tuchel) passou antes de embarcarmos foi o ônibus do Palmeiras saindo, para os jogadores entenderem o quão importante era essa competição e como o Palmeiras dava importância e tentaria vencer. Enfim, a gente conversou, não tínhamos esse titulo, era muito importante para a gente, uma oportunidade importante para todos nós. Essa equipe precisa ser respeitada também, falaram algumas coisas, eu tenho que agradecer agora pelo que falaram, isso serviu de motivação - comentou o meio-campista.

Jorginho comentou sobre as análises prévias à final sobre os Blues. Para o meia, a equipe inglesa não foi respeitada como deveria.

- Não preciso falar, você sabe. Faltaram com um pouquinho de respeito. Essa equipe merece respeito, ganhou Champions League, Supercopa, agora o Mundial. É uma equipe que tem fome de entrar na história do clube. Estamos muito felizes - Comentou o meia.

Com o título do Mundial, o Chelsea venceu todos os torneios internacionais referentes ao ano de 2021 - havia conquistado a Champions e a Supercopa da Europa.