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Jorginho revela que Tuchel mostrou o embarque do Palmeiras para ratificar a importância do Mundial ao Chelsea

Chelsea foi campeão neste sábado ao derrotar o Alviverde na decisão em Abu Dhabi...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 21:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 21:28
O Chelsea venceu neste sábado, pela primeira vez, o título do Mundial de Clubes, ao derrotar o Palmeiras por 2 a 1 em Abu Dhabi, com gols de Lukaku e Havertz - Raphael Veiga diminuiu para o Alviverde. Após o jogo, o meia Jorginho falou sobre a forma como o técnico Thomas Tuchel deu importância ao torneio e motivou o elenco.
> Abel Ferreira elogia desempenho do Palmeiras contra o Chelsea: 'Estou muito orgulhoso do que fizemos'Em entrevista ao BandSports, o ítalo-brasileiro contou que comandante alemão mostrou imagens do embarque do Palmeiras para deixar clara a importância do Mundial.
- O único detalhe que ele (Tuchel) passou antes de embarcarmos foi o ônibus do Palmeiras saindo, para os jogadores entenderem o quão importante era essa competição e como o Palmeiras dava importância e tentaria vencer. Enfim, a gente conversou, não tínhamos esse titulo, era muito importante para a gente, uma oportunidade importante para todos nós. Essa equipe precisa ser respeitada também, falaram algumas coisas, eu tenho que agradecer agora pelo que falaram, isso serviu de motivação - comentou o meio-campista.
Jorginho comentou sobre as análises prévias à final sobre os Blues. Para o meia, a equipe inglesa não foi respeitada como deveria.
- Não preciso falar, você sabe. Faltaram com um pouquinho de respeito. Essa equipe merece respeito, ganhou Champions League, Supercopa, agora o Mundial. É uma equipe que tem fome de entrar na história do clube. Estamos muito felizes - Comentou o meia.
Com o título do Mundial, o Chelsea venceu todos os torneios internacionais referentes ao ano de 2021 - havia conquistado a Champions e a Supercopa da Europa.
Crédito: JorginhotambémfalouddecomotrataramoChelseaantesdafinal(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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