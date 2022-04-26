Jorginho pode estar de saída do Chelsea

Com contrato até 2023 com o Chelsea, Jorginho pode estar de saída do clube. De acordo com o site ‘Calciomercato’, a Juventus já entrou em contato com os representantes do meia para oferecer uma proposta.> Veja cinco motivos para acreditar que o Real Madrid pode chegar a decisão da Champions League

A Juventus tem o interesse no meia de 30 anos para reforçar a equipe na próxima temporada. Porém, o alto salário de Jorginho, considerado o jogador do ano pela Uefa na temporada 2020-2021, pode dificultar a negociação.

Desde que chegou ao Chelsea, em 2018, Jorginho conquistou a Liga Europa, a Champions League, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes.

Caso a transferência seja concluída, seria um retorno do meia ao futebol italiano. Antes de ir para a Inglaterra, Jorginho passou por Hellas Verona e Napoli.