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futebol

Jorginho pode estar de saída do Chelsea

O meia tem contrato até 2023 com o clube inglês e a Juventus monitora a situação do jogador para um retorno ao futebol italiano
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Publicado em 26 de Abril de 2022 às 11:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 11:47
Com contrato até 2023 com o Chelsea, Jorginho pode estar de saída do clube. De acordo com o site ‘Calciomercato’, a Juventus já entrou em contato com os representantes do meia para oferecer uma proposta.> Veja cinco motivos para acreditar que o Real Madrid pode chegar a decisão da Champions League
A Juventus tem o interesse no meia de 30 anos para reforçar a equipe na próxima temporada. Porém, o alto salário de Jorginho, considerado o jogador do ano pela Uefa na temporada 2020-2021, pode dificultar a negociação.
Desde que chegou ao Chelsea, em 2018, Jorginho conquistou a Liga Europa, a Champions League, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes.
Caso a transferência seja concluída, seria um retorno do meia ao futebol italiano. Antes de ir para a Inglaterra, Jorginho passou por Hellas Verona e Napoli.
Crédito: Jorginhopoderetornaraofutebolitaliano(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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