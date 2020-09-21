Jorginho pede reforços para o Coritiba

Crédito: Twitter/Coritiba

A semana começa mais ‘leve’ para o Coritiba. Depois de quatro jogos sem vencer, o Coxa levou a melhor diante do Vasco da Gama e deixou a temida zona de rebaixamento.Na coletiva de imprensa, o técnico Jorginho não escondeu o jogo e voltou a pedir reforços com a característica de Série A, algo que faz falta ao elenco do Verdão.

‘Ao chegar aqui eu vi a necessidade de ter jogadores com a mentalidade de Série A. Jogadores que realmente conseguem entender o que é uma Série A. Então tendo essa preocupação, de contratar jogadores dessa natureza, fortes mentalmente, que conhecem a competição’, afirmou o comandante.