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futebol

Jorginho pede reforços para o Coritiba

Treinador acredita que o Coxa precisa de atletas com 'mentalidade' de Série A...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 12:00
Crédito: Twitter/Coritiba
A semana começa mais ‘leve’ para o Coritiba. Depois de quatro jogos sem vencer, o Coxa levou a melhor diante do Vasco da Gama e deixou a temida zona de rebaixamento.Na coletiva de imprensa, o técnico Jorginho não escondeu o jogo e voltou a pedir reforços com a característica de Série A, algo que faz falta ao elenco do Verdão.
‘Ao chegar aqui eu vi a necessidade de ter jogadores com a mentalidade de Série A. Jogadores que realmente conseguem entender o que é uma Série A. Então tendo essa preocupação, de contratar jogadores dessa natureza, fortes mentalmente, que conhecem a competição’, afirmou o comandante.
Com o triunfo, o Coritiba chegou aos 11 pontos e aparece na 16ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento. O próximo jogo do Coritiba é no dia 28 de setembro, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.

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