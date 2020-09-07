Jorginho não gostou da postura do Coritiba diante do Galo

Crédito: Divulgação/Coritiba

O técnico Jorginho conheceu a sua primeira derrota no comando do Coritiba. Diante do Atlético-MG, o Coxa não conseguiu segurar a equipe de Sampaoli e acabou superado por 1 a 0.Na visão do técnico do Verdão, o time paranaense ‘respeitou demais’ o Galo e pagou o preço pela atitude.

'Fizemos um primeiro tempo muito ruim e abaixo do que esperávamos. Jogamos contra uma equipe que certamente vai brigar pelo título e bem treinada. Eu acho que nós respeitamos demais’, declarou.

Lembrando que, por conta do revés dentro do Couto Pereira, o Coritiba voltou a figurar a zona de rebaixamento. A equipe está na 17ª colocação, com 7 pontos.