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futebol

Jorginho não gostou da postura do Coritiba diante do Galo

Derrota dentro de casa foi a primeira do novo técnico e recolocou o Coxa no Z4...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 17:06

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 17:06
Crédito: Divulgação/Coritiba
O técnico Jorginho conheceu a sua primeira derrota no comando do Coritiba. Diante do Atlético-MG, o Coxa não conseguiu segurar a equipe de Sampaoli e acabou superado por 1 a 0.Na visão do técnico do Verdão, o time paranaense ‘respeitou demais’ o Galo e pagou o preço pela atitude.
'Fizemos um primeiro tempo muito ruim e abaixo do que esperávamos. Jogamos contra uma equipe que certamente vai brigar pelo título e bem treinada. Eu acho que nós respeitamos demais’, declarou.
Lembrando que, por conta do revés dentro do Couto Pereira, o Coritiba voltou a figurar a zona de rebaixamento. A equipe está na 17ª colocação, com 7 pontos.
Na próxima rodada, o Coritiba volta a campo para encarar o Goiás, na Serrinha. Na sequência, a equipe faz o clássico contra o Athletico.

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